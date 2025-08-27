Ostie rubate in chiesa, la preoccupazione del sindaco Biasi “solidarietà ai fedeli, serve reazione comune”   

«Apprendo con sgomento la notizia della profanazione del tabernacolo e del furto delle ostie nella chiesa dedicata alla Madonna del Carmelo e per questo fatto di inaudita gravità, con la mia giunta, esprimo solidarietà ai fedeli della parrocchia SS. Apostoli Pietro e Paolo, e nel contempo auspico che i carabinieri facciano piena luce su quanto accaduto e individuino autore e finalità del gesto sacrilego».

E’ quanto dichiara il sindaco Roy Biasi in merito ai fatti scoperti nella giornata di ieri, denunciati, esposti dai sacerdoti nelle messe di questa mattina e descritti dai siti di informazione nella giornata di oggi.

«Anche tramite gli assessori Crea e Grimaldi che questa mattina si sono sincerati ufficialmente e di persona della verità riportata da alcune voci che erano circolate già ieri sera prosegue il sindaco Biasi sono costantemente aggiornato sullo stato di apprensione che evidentemente la comunità parrocchiale vive, ed è per questo che tramite il parroco don Cesare Dileo vorrei che giungesse a tutti e per il nostro tramite il conforto dell’intera Taurianova.

Atti del genere, che a mia memoria non hanno precedenti nella storia di una città che invece fa del fervore religioso autentico il tratto distintivo della sua identità collettiva, non devono e non possono rimanere impuniti per l’offesa che recano ai sentimenti genuini del popolo di Dio e per la lesione alla tranquillità di tutti, anche di chi non crede.

Il nostro turbamento auspico che produca una reazione comune contro chi condanna un luogo sacro a diventare bersaglio delle razzie di malintenzionati che devono essere individuati e puniti a maggior ragione perché da quanto si apprende questo sarebbe il secondo furto nello spazio di pochi giorni e perché avrebbe comportato anche il trafugamento di alcuni oggetti di valore”.