Ottieni le certificazioni Adobe Professionali per Photoshop e Illustrator

Pubbliredazionale

“Un designer sa che ha raggiunto la perfezione non quando non c’è più niente da aggiungere, ma quando non c’è più niente da togliere.” A. de Saint-Exuperie

“Un aspetto essenziale della creatività è non aver paura di fallire.” – Edwing Land

Nel mondo del lavoro, che vede una concorrenza sempre più agguerrita, oltre ad acquisire competenze specifiche ed approfondite, diventa sempre più importante fornire delle garanzie immediate ad aziende e clienti. In questo senso, una certificazione riconosciuta a livello internazionale come quella proposta da Adobe costituisce un biglietto da visita che può aprire diverse porte in ambito lavorativo.

Chi è in possesso di una Certificazione Adobe ha diritto di esporre il logo Adobe Certified sul proprio Curriculum Vitae, sul proprio biglietto da visita o su una brochure espositiva dei propri servizi.

Il logo Adobe Certified, diventa così un elemento di forte distinzione ed un professionista, è può quindi garantire ai propri interlocutori un alto livello di conoscenza dei programmi della Suite Abobe.

Informatic World – ETS, centro di formazione professionale e sede di esami ACP, eroga i corsi di preparazione per il conseguimento delle certificazioni Adobe Certified Professional (ACP).

Le certificazioni ACP (Adobe Certified Professional) sono pensate per coloro che utilizzano frequentemente il software per professione o per passione. L’esame accerta la conoscenza degli strumenti fondamentali di un programma Adobe. Una volta conseguita la certificazione, dopo il superamento degli esami, si ha così un documento ufficiale che attesta le proprie conoscenze in foto editing e grafica pubblicitaria.

Gli allievi potranno seguire i corsi di preparazione sia in modalità FAD sincrona, grazie alla piattaforma di formazione a distanza gestita da Informatic World, che in modalità in aula.

I prossimi corsi per il conseguimento delle certificazioni ACP in Visual Design using Photoshop e ACP in Graphic Design and Illustration using Adobe Illustrator partiranno a gennaio 2023.

Per il periodo natalizio, chi è interessato ad iscriversi ai corsi potrà usufruire di interessanti offerte.

Sono rivolti a chiunque voglia intraprendere un percorso professionale nel mondo della grafica e della comunicazione come grafici, architetti, web desisgner, arredatori per interni ed esterni.

Corso per il conseguimento della certificazione Adobe Certified Professional in Visual Design using Adobe Photoshop

Adobe Illustrator è un software pensato per la grafica vettoriale che permette di ridimensionare i progetti in scala per gli schermi dei dispositivi mobili ed è lo strumento di grafica leader del settore che ti permette di progettare tutto quello che ti suggerisce l’immaginazione, da loghi e icone a grafiche e illustrazioni, e di personalizzarlo con una precisione di livello professionale.

La certificazione di Adobe Illustrator è consigliata per chi intende imparare l’utilizzo di uno strumento professionale e le tecniche fondamentali di design, impiegate negli ambiti della progettazione grafica e della comunicazione visiva.

Con il corso di Adobe Illustrator, oltre la possibilità di ottenere la certificazione ACP Adobe Certified Professional, il corsista svilupperà competenze specifiche quali utilizzo dei principali strumenti di grafica vettoriale, conoscenza avanzata dei livelli, progettazione e creazione di un logo ed eventuale corredi aziendali, comprenderà le differenze tra immagine raster e immagine vettoriale, tipi di file, tecniche di correzione colore e elementi di tipografia.

Con il corso di Illustrator l’allievo imparerà inoltre a creare impaginazioni ed elaborazioni tipografiche, illustrazioni da disegni a mano libera, elaborati grafici adatti alla stampa e alla pubblicazione web.

La durata del corso è di 40 ore e potrà essere seguito in modalità webinar o in aula.

L’esame potrà essere sostenuto in aula o in remoto e sarà in lingua inglese.

Per i dettagli e visionare il programma del corso collegarsi a questa pagina.

Iscrizioni

Per i dettagli o iscrizioni è possibile collegarsi ai link delle rispettive pagine web, venire in sede o chiamare il numero di telefono 0965/595367 attivo tutti i giorni (anche i festivi) dalle 9.00 alle 19.30.

La sede di trova a Reggio di Calabria in Via Sbarre Inferiori, 234/C. La segreteria è aperta dal lunedì al venerdì dalle 17.30 alle 19.30 e il sabato dalle 9.00 alle 12.00.

Se hai difficoltà a trovarci visita la pagina dedicata.