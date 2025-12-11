Ottima riuscita del convegno della camera minorile di Palmi

Il 4 dicembre 2025, la Camera Minorile di Palmi ha ospitato un convegno di grande rilevanza intitolato “Strumenti Attuativi e Sanzionatori nel Nuovo Rito di Famiglia: 473 bis n. 38 e 39 C.P.C.”. L’evento ha visto una partecipazione numerosa e attenta di professionisti del settore legale, autorità e membri della comunità, rappresentando un’importante occasione di confronto su temi attuali e delicati riguardanti la tutela dei diritti dei minori e delle famiglie.

La Presidente della Camera Minorile di Palmi, Avv. Carmelita Alvaro, ha aperto i lavori evidenziando la particolare attualità dell’argomento trattato soprattutto alla luce della recente vicenda della “Famiglia del Bosco”, che ha acceso un dibattito pubblico sulla legittimità dei provvedimenti adottati dal Tribunale per i Minorenni dell’Aquila.

La Presidente ha invitato a riflessioni più profonde sulla deontologia degli avvocati che si occupano di diritto di famiglia e sull’importanza di tutelare la privacy dei minori coinvolti in situazioni delicate.

Dopo i saluti istituzionali del Consigliere dell’Ordine degli Avvocati Vincenzo Barca, della Presidente del Tribunale Dott.ssa Natina Pratticò e delle dottoresse Adriana Di Vaio e Teodora Pottino di Capuano per la Procura di Palmi, ha introdotto i lavori e presentato gli illustri relatori l’Avv. Maria Calogero, Tesoriera della Camera Minorile, che ha guidato le discussioni con competenza e sensibilità, incoraggiando tutti a partecipare attivamente e a condividere le proprie esperienze.

Il Prof. Luigi De Propris, docente di Procedura Civile presso l’Università di Catanzaro, ha sapientemente fornito i cenni generali sull’origine e l’evoluzione della norma, offrendo una prospettiva accademica che ha arricchito la discussione.

Successivamente, il Dott. Piero Viola, Presidente della sezione Civile del Tribunale di Palmi, ha approfondito l’applicazione pratica degli articoli 473-bis, analizzando casi concreti e riflettendo sulle criticità delle nuove disposizioni normative.

L’Avv. Tiziana Barone, Presidente della Camera Minorile di Trapani, ha affrontato il tema del “maggiore d’età: soggetto capace o incapace?”, stimolando riflessioni importanti sul riconoscimento dei diritti dei giovani adulti nel contesto familiare.

Le conclusioni sono state affidate all’Avv. Tiziana Ruggiero, co-responsabile UNCM settore civile, che ha riassunto i punti salienti emersi durante il convegno e sottolineato l’importanza di continuare a lavorare per una giustizia sempre più attenta ai bisogni dei minori.

Anche questo evento della Camera Minorile di Palmi si è rivelato un successo straordinario, che conferma il significativo contributo offerto dall’associazione alla formazione professionale degli operatori del diritto e alla sensibilizzazione su tematiche fondamentali per il benessere dei minori e delle famiglie.