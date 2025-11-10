Ottimizzazione del personale tecnico, nessun trasferimento a Cassano
In merito alle notizie circolate sul presunto trasferimento del tecnico di radiologia nel Poliambulatorio di Cassano, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza precisa che non è stato disposto alcun trasferimento.
Si tratta di una rimodulazione organizzativa finalizzata a una migliore ottimizzazione dell’utilizzo del personale tecnico, che viene impiegato in altre sedi solo nei giorni in cui a Cassano non è presente il medico radiologo.
In assenza del radiologo, infatti, le attività di diagnostica per immagini non possono essere svolte. In tali circostanze, il tecnico viene temporaneamente destinato dove la sua presenza risulta necessaria, contribuendo così al regolare funzionamento dei servizi e alla continuità assistenziale.
L’ASP di Cosenza sottolinea che tale organizzazione non comporta alcuna riduzione dei servizi a Cassano, ma rappresenta una scelta gestionale volta a garantire l’efficienza e l’equilibrata distribuzione delle risorse sul territorio provinciale.
