PAC 2000A Conad inaugura a Montalto Uffugo il nuovo polo logistico per il sud italia

È stato inaugurato il nuovo polo logistico di PAC 2000A Conad a Montalto Uffugo, in provincia di Cosenza.

Una struttura all’avanguardia che ridefinisce gli standard della distribuzione nel Sud Italia, concepita per integrare le più avanzate soluzioni di automazione, efficienza operativa e sostenibilità ambientale, frutto di una stretta collaborazione tra la Cooperativa Conad e il mondo della ricerca accademica locale.

Il nuovo centro rappresenta un modello avanzato di logistica integrata, pensato per ridurre l’impatto ambientale e generare valore per il territorio.

Ogni scelta progettuale dalla localizzazione alla disposizione degli spazi è stata orientata a diminuire i chilometri percorsi dai mezzi, ottimizzare i carichi e ridurre il numero di consegne giornaliere.

La struttura è dotata di un impianto fotovoltaico da 1.800 kW, di un sistema di refrigerazione a CO₂ e di tecnologie per il recupero delle acque, a conferma di un impegno concreto verso una logistica più sostenibile.

Il risultato è una logistica più verde, capace di coniugare sviluppo e responsabilità ambientale.

Il polo sorge nei pressi dell’Autostrada A2 del Mediterraneo ed è stato progettato per servire in maniera sinergica l’intera rete distributiva della Calabria.

Si sviluppa su 61.000 metri quadrati coperti e integra tutte le principali aree di prodotto: Grocery, Freschi, Freschissimi, Ortofrutta e Carni.

La struttura dispone di 79 baie di carico e scarico e di una capacità di stoccaggio di 45.000 pallet, unità su cui vengono impilate le merci per facilitarne la movimentazione e lo stoccaggio, e 19.000 referenze, assicurando la disponibilità costante di un assortimento ampio e diversificato.

Grazie a questa configurazione, il centro movimenta 41 milioni di colli all’anno, con un flusso operativo coordinato da sistemi di automazione avanzati che ottimizzano tutte le fasi della catena logistica.

L’innovazione è un tratto distintivo del progetto: per la prima volta in Italia in questo ambito, è stato introdotto il sistema Autostore, che ottimizza i percorsi degli operatori riducendo gli sforzi fisici, e il Fast Rotating System (FRS), un magazzino intensivo che in soli 2.600 mq gestisce circa 7.000 pallet, massimizzando produttività e densità di stoccaggio.

A ciò si aggiunge un sistema di gestione automatica degli ingressi per i fornitori, basato su prenotazioni a slot dinamici, che elimina tempi di attesa e rende più sicuri ed efficienti i flussi interni.

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con l’Università della Calabria – Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale (DIMEG) che ha trasformato la ricerca accademica in applicazioni industriali concrete, vista l’adozione di soluzioni tecnologiche all’avanguardia, con l’inserimento in PAC 2000A di personale qualificato che ha partecipato direttamente al percorso di sviluppo.

L’impatto sociale diretto ed indotto è molto rilevante, a conferma del ruolo strategico del polo per l’economia locale.

Il nuovo polo di Montalto Uffugo segna così un passo decisivo nella strategia di PAC 2000A Conad, consolidandosi come hub di riferimento per la distribuzione nel Sud Italia e come esempio concreto di innovazione sostenibile al servizio di famiglie, imprese e territori.

Biagio Antonio Faragalli, Sindaco di Montalto Uffugo ha dichiarato:

“L’apertura del nuovo polo logistico di Conad, qui nel nostro territorio, è molto più di un evento imprenditoriale: è un simbolo concreto di crescita, di visione e di fiducia nelle potenzialità della nostra terra. Montalto Uffugo entra a pieno titolo in una rete strategica che guarda al futuro.

Con questo hub all’avanguardia, che unisce automazione, innovazione e sostenibilità ambientale, diventiamo cuore pulsante della logistica Conad per la Calabria. Un risultato che ci onora e che proietta la nostra città in uno scenario nazionale di primo piano.

È un segnale forte, un riconoscimento alla nostra posizione strategica, alla qualità delle nostre infrastrutture e, soprattutto, al valore delle persone che vivono e lavorano qui. Parliamo di nuovi posti di lavoro, di sviluppo economico, di un impulso importante per il nostro tessuto produttivo.

Ma parliamo anche di identità e di orgoglio: perché quando una grande realtà nazionale sceglie il nostro comune, significa che siamo sulla strada giusta. Una strada fatta di collaborazione, progettualità e fiducia reciproca.

Desidero, quindi, rivolgere un sentito ringraziamento ai vertici della Cooperativa PAC 2000A Conad.

Grazie per aver creduto nel nostro territorio. La vostra scelta non rappresenta solo un investimento economico ma un atto di coraggio e di responsabilità verso il futuro del Sud. Montalto Uffugo oggi non è soltanto spettatore di un cambiamento: ne è protagonista.”

Danilo Toppetti, Amministratore Delegato di PAC 2000A Conad, ha affermato:

“Il polo di Montalto Uffugo rappresenta un passo importante per rafforzare il legame tra la nostra azienda e il territorio.

Questa infrastruttura non migliora solo l’efficienza distributiva, ma genera nuove opportunità occupazionali, valorizza le competenze locali e sostiene lo sviluppo economico e sociale della Calabria. Puntiamo a coniugare innovazione tecnologica e sostenibilità con un impegno concreto verso le persone e le comunità che serviamo.”

Francesco Cicognola, Direttore Generale di PAC 2000A Conad, ha concluso:

“Con il nuovo polo logistico, PAC 2000A Conad conferma la propria strategia di crescita e innovazione nel Sud Italia, con un investimento significativo che rafforza la rete distributiva e integra sistemi avanzati di automazione e sostenibilità ambientale.

Questa infrastruttura incarna la nostra visione industriale: un modello di sviluppo efficiente, responsabile e orientato al futuro, che combina competitività, innovazione e impatto positivo sul territorio.

Elementi che contribuiscono da un lato alla crescita del tessuto economico e sociale della Calabria e dall’altro a migliorare efficienza e competitività, per servire meglio i nostri punti vendita e quindi i nostri clienti che sono la vera ragione del nostro impegno quotidiano.”