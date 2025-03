PAESC (Piano di Azione per l’Energia e il Clima)

Il Comune di Reggio Calabria ha aderito al Patto dei Sindaci e sta sviluppando il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC);

un’iniziativa strategica per la riduzione delle emissioni di gas climalteranti, il miglioramento dell’efficienza energetica e la promozione della mobilità sostenibile.

Per garantire il successo di questo progetto, l’Assessorato “Città sostenibile e accessibile” invita tutti i cittadini ad essere attivamente protagonisti compilando un breve questionario sui consumi energetici e la mobilità sostenibile.

I dati raccolti saranno fondamentali per delineare interventi concreti a supporto delle famiglie e della comunità.

Come partecipare

Il questionario è semplice e veloce da compilare, e richiede solo pochi minuti. È sufficiente una compilazione per nucleo familiare. Tutti i cittadini sono invitati a fornire il proprio contributo, rispondendo alle domande sui consumi energetici domestici, sulle abitudini di mobilità e sulle azioni che ritengono prioritarie per rendere la città più sostenibile.

Perché partecipare

La transizione ecologica è una sfida che riguarda tutti: con l’aiuto della cittadinanza, il Comune potrà sviluppare politiche più efficaci e mirate per incentivare il risparmio energetico, l’uso di fonti rinnovabili e una mobilità più sostenibile. Ogni risposta è importante per costruire una città in cui la qualità della vita sia al centro delle politiche dell’Amministrazione.

Scadenza e modalità di compilazione Il questionario è disponibile online al link https://iopartecipo.reggiocal.it/Sondaggio/RiepilogoPubblico?id_sondaggio=18

Potrà essere compilato fino al 10 Aprile.