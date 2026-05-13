Palasport di Taurianova, il sindaco Biasi scrive alla Metro City: Ora un Tavolo verso l’apertura, le squadre pronte alla gestione

Serve istituire un Tavolo tecnico e politico per accompagnare questa fase che precede l’apertura del Palazzetto dello Sport di Taurianova.

E’ quanto sostiene il sindaco Roy Biasi in una lettera indirizzata al sindaco f.f. della Città Metropolitana e al dirigente del settore Edilizia dell’Ente.

Il primo cittadino, dopo aver verificato la fattibilità dell’opzione che prevede una gestione taurianovese della struttura prossima al completamento, ha scritto a Carmelo Versace e Giuseppe Mezzatesta chiarendo anche la disponibilità dell’Amministrazione Comunale «a fare fronte si legge nella missiva ad eventuali integrazioni dei lavori che si dovessero rendere necessari, all’insegna di quella collaborazione che sempre c’è stata con la Città Metropolitana».

Da qui, da questa indispensabile verifica sulla futura conduzione dell’immobile e sul rush finale delle opere minime accessorie, nasce secondo il sindaco Biasi che nei giorni scorsi ha incontrato tanto i delegati della società sportiva School Volley, quanto i tecnici della Città Metropolitana l’esigenza di dettagliare un cronoprogramma in vista dell’inaugurazione del Palazzetto.

«La realtà sportiva taurianovese è animata da squadre che partecipano ai campionati con esiti brillanti, specie per la preparazione offerta alle categorie giovanili scrive il sindaco Biasi e c’è una crescente attesa per l’apertura dell’impianto sperabilmente per l’inizio della prossima stagione agonistica».

Il primo cittadino, dopo aver informato gli addetti ai lavori sulla capienza prevista per questa che sarà una delle più grandi strutture destinate agli sport indoor nel territorio metropolitano, ha collegato il confronto richiesto all’ente proprietario con l’obiettivo di «accelerare quanto più possibile l’apertura della struttura», ma anche con la necessità «che trovi esecuzione quel disegno urbanistico di ricucitura che ho lanciato sin da quando, da assessore provinciale, mi sono battuto per portare in città questa novità, immaginando che la collocazione dell’impianto sportivo servisse anche per unire il centro e San Martino, raddoppiando gli effetti benefici che saranno prodotti dal contiguo stadio».

I temi della gestione taurianovese, della funzione di servizio a favore delle politiche giovanili, dei tempi celeri per gli ultimissimi lavori, quindi, hanno portato il sindaco Biasi a concludere così nella missiva inviata con la richiesta alla Metro City di un Tavolo operativo:

«Mi permetto di anticiparvi l’intenzione di promuovere un’opzione che preveda il coinvolgimento delle società sportive cittadine, conoscendo la loro serietà e avendo riscontrato la loro disponibilità di massima ad assumersi l’onere della gestione».