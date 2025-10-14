Palazzo San Giorgio si illumina di rosa per la campagna di prevenzione del tumore al seno

Il Comune di Reggio Calabria aderisce alla campagna nazionale “Nastro Rosa – LILT for Women 2025” promossa dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori con l’obiettivo di sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce del tumore al seno.

Da questa sera Palazzo San Giorgio sarà illuminato di rosa; colore simbolo della lotta contro il carcinoma mammario per testimoniare la vicinanza dell’Amministrazione comunale a Chi è impegnato in prima linea a supporto della causa.

L’edizione 2025 della campagna si è voluta caratterizzare per il tema dell’innovazione, con un focus sul ruolo dell’intelligenza artificiale nella diagnosi precoce; ha visto il conferimento del Premio “LILT for Women 2025” alla cantante Emma Marrone individuata anche come testimonial per il suo impegno a favore della salute femminile.

La campagna rappresenta un invito per tutte le donne a unirsi simbolicamente nella lotta contro il tumore al seno, ricordando che la prevenzione è il primo passo per salvaguardare la vita.

Sono previste numerose iniziative su tutto il territorio nazionale; tra queste, visite senologiche gratuite negli ambulatori LILT aderenti, eventi informativi, giornate di prevenzione, incontri pubblici e illuminazioni simboliche di monumenti e palazzi istituzionali in rosa.

Il fiocco rosa resta il simbolo universale della campagna, rappresentando la solidarietà e la speranza di sconfiggere la malattia; ecco perché il nostro Palazzo comunale si illuminerà con questo colore.

“La salute, la ricerca e la prevenzione sono obiettivi prioritari e fondamentali per la nostra Amministrazione ha dichiarato il sindaco Giuseppe Falcomatà che, aderendo all’iniziativa con l’illuminazione di Palazzo San Giorgio, vuole sensibilizzare non solo simbolicamente la popolazione femminile sul delicato tema ma ha concluso il primo cittadino vuole anche contribuire fattivamente alla più ampia diffusione del messaggio della campagna”.