Palazzo Valentini celebra le eccellenze italiane: riconoscimenti DOC ITALY 2026 all’editore Graziano Tomarchio e alla giornalista Dominga Pizzi

ROMA – Il cuore delle istituzioni capitoline rende omaggio al talento e alla dedizione di chi promuove l’identità italiana nel mondo. Si è svolta lunedì 25 maggio 2026, nella prestigiosa cornice di Palazzo Valentini, la cerimonia “Investiture e Riconferme Ambasciatori e Diplomatici DOC ITALY – Riconoscimenti DIS & AdG”, nell’ambito dell’edizione 2026 dedicata all’“Anno della Calabria”presentato in modo magistrale dalla giornalista Rai Camilla Nata insieme al conduttore e attore Max Gigliucci .

L’evento, organizzato dall’Associazione Nazionale DOC ITALY presieduta da Tiziana Sirna, ha rappresentato un importante momento di valorizzazione delle eccellenze territoriali, culturali e professionali che contribuiscono a diffondere il prestigio del Made in Italy in Italia e all’estero.

Quest’anno protagonista la Calabria terra ricca di storia tradizioni cultura e talento che continua a distinguersi come simbolo autentico del nostro paese e rappresentata egregiamente nell’associazione DOCITALY dalla chef Monica Sannicola

In questo contesto di promozione identitaria e culturale, sono stati insigniti dai prestigiosi riconoscimenti il produttore ed editore Graziano Tomarchio e la giornalista Dominga Pizzi, premiati per il costante impegno nel raccontare le bellezze, le tradizioni e le eccellenze produttive del territorio, contribuendo a portare la voce della Calabria oltre i confini regionali e nazionali.

La manifestazione, patrocinata dalla Città metropolitana di Roma Capitale, non si è configurata soltanto come una cerimonia celebrativa, ma come un autentico “viaggio attraverso le eccellenze”, in linea con il claim di DOC ITALY, volto a consolidare il ruolo degli Ambasciatori e dei Diplomatici quali custodi e promotori del patrimonio culturale italiano.