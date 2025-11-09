Palestra San Giovannello, Forza Italia difende Milia: “L’attore è Latella, ma di un film comico, parliamo di undici anni di ritardo sui lavori”

“Il cinema e le TV nazionali li lasciamo volentieri al consigliere Latella e alla sua Amministrazione.

Il film che abbiamo visto in questi dodici anni della loro attività, in cui Latella ha ricoperto il ruolo da protagonista di ‘Pierino’, è stato indubbiamente comico ma, allo stesso tempo, anche drammatico, come un Dracula che, succhiandone le energie, ha reso anemica la città”.

È quanto dichiarano in una nota i consiglieri di Forza Italia al Comune di Reggio Calabria, replicando alle recenti dichiarazioni del consigliere Latella.

“Comprensibile la reazione del consigliere Latella che, di fronte alla diffusione delle ennesime immagini dell’ opera simbolo delle incompiute in città, nonché emblema del suo fallimento da delegato agli impianti sportivi, il Centro polifunzionale di San Giovannello, lancia accuse di protagonismo al capogruppo di Forza Italia Milia: peccato che le performance da attore siano una sua prerogativa, tanto da balzare agli onori della cronoca nazionale con il suo siparietto in consiglio comunale trasmesso persino su Striscia la notizia” dichiarano i consiglieri.

“Ma è bene ricordare che, a partire dal gruppo giovanile, che in questi anni ha dedicato spazio e approfondimenti alla struttura, fino al gruppo consiliare di Forza Italia, che in più occasioni ha chiesto chiarimenti circa lo stato dei lavori, l’ impianto è da sempre, e non solo da oggi, sotto la lente d’ingrandimento di osservazione da parte di Forza Italia… altro che blitz!” precisa il gruppo consiliare.

“Forse al consigliere Latella da fastidio che si faccia vigilanza sull’andamento delle opere e, per questo motivo, un semplice video viene interpretato come un attacco all’Amministrazione più fallimentare della storia – concludono- e a svantaggio di una narrazione di facciata che oggi crolla di fronte alle evidenze.

A questo proposito, consigliamo al consigliere Latella un controllo attento in merito all’agibilità dei campi sportivi oggetto di controllo da parte delle Commissioni di vigilanza, come da nota diffusa dalla Prefettura”.