Pallavolo Rossano ASD in trasferta a Castrovillari per difendere il primato contro la Gts Avolio Nova Volley, distante solo tre punti

La decima giornata del girone d’andata del campionato di Serie C Femminile mette di fronte due delle squadre più in forma del torneo.

Dopo il turno di riposo e la convincente vittoria esterna contro la Pink Volo Lamezia, la Pallavolo Rossano ASD torna in campo nella difficile trasferta di Castrovillari, alla palestra polivalente “1 Maggio” di Via Polisportivo.

L’avversaria è la Gts Avolio Nova Volley, formazione che insegue il primato con soli tre punti di distacco.

Sarà una sfida ad altissima intensità, aperta a qualsiasi pronostico: le due squadre si conoscono profondamente, avendo incrociato spesso i rispettivi percorsi sia nei campionati maggiori sia in quelli giovanili. Rossano guida la classifica con 24 punti, frutto di nove vittorie consecutive, mentre Castrovillari segue con 21 punti, fermata solo una volta dalla Silan Volley nell’ultimo turno.

La guida tecnica della squadra del Pollino è affidata alla collaudata coppia Alberto Graziano – Sabrina Feoli, entrambi ex della piazza rossanese.

L’organico ha subito una profonda evoluzione grazie alla fusione con la Nova Volley Trebisacce, che ha portato in dote elementi di valore come le centrali Mariachiara Pia Catera, Clara De Filippo e l’opposta–alzatrice Emma Ferraro.

A rafforzare il roster anche la giovanissima centrale Giorgia Speranza, cresciuta proprio nel vivaio della Pallavolo Rossano ASD, ulteriore tassello delle “ex” di turno.

Le lupette completano la rosa con le palleggiatrici Lucrezia e Susanna Curti, le schiacciatrici Paula Maria Capverde, Alisia Toziano, Fatima Larissa Vito, Miriana Pia Muscetta, le centrali appena citate e i liberi Gloria Fasanella e Noemi Cecilia.

Una struttura fortemente basata sul vivaio, filosofia condivisa con la Pallavolo Rossano, che presenta anch’essa un gruppo composto quasi esclusivamente da atlete cresciute nel settore giovanile della città, tra cui spicca il ritorno di Valentina Martilotti, dopo anni di esperienze in Serie A e B.

Rossano arriva alla sfida con l’obiettivo chiaro di difendere il primato e proseguire la straordinaria striscia di successi. Dall’altra parte, Castrovillari sogna l’aggancio in vetta, rendendo questo confronto diretto uno dei più importanti dell’intera stagione.

Appuntamento fissato per domani alle ore 18.00, alla palestra polivalente “1 Maggio” di Castrovillari. Uno scontro ad alta quota che promette spettacolo e che potrebbe ridisegnare il vertice della classifica.

Assolutamente proibito mancare.