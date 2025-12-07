Pallavolo Rossano Asd travolge il Castrovillari 3-0 e resta in vetta: decima vittoria consecutiva

Castrovillari (CS), 7 dicembre 2025 – La Pallavolo Rossano ASD compie un’altra impresa e conquista la decima vittoria consecutiva nel campionato di Serie C Femminile, imponendosi con un netto 3-0 in casa della Gts Avolio Nova Volley. Un risultato che conferma la superiorità tecnica, mentale e fisica della formazione bizantina, capace di dominare un match atteso e dal peso specifico enorme per la vetta della classifica.

Alla palestra polivalente “1 Maggio” di Castrovillari il confronto, carico di rivalità sportiva e aspettative, dura in realtà pochi scambi: Rossano prende subito il controllo del ritmo e non lo lascia più fino all’ultimo punto. Nel primo set le gialloblù partono con grande determinazione, volano sul 4-0, subiscono un breve rientro delle padroni di casa sul 5-4, ma ricostruiscono immediatamente il vantaggio grazie a una serie di battute incisive e una superiore qualità in attacco e muro. Il parziale si chiude 25-17, con Rossano sempre lucida nelle scelte e solida in difesa.

Il secondo set segue un copione molto simile: dopo la fase iniziale di equilibrio, le libellule bizantine accelerano e scavano un solco decisivo, portandosi prima sul 10-7 e poi sul 21-9. Un dominio totale, culminato nel 25-12 che certifica il momento di forma eccezionale della squadra di Luigi Zangaro. Anche in questa frazione trovano spazio Alba Greco e Veronica Risuleo, preziose per ritmo e continuità.

Nel terzo set Castrovillari prova orgogliosamente a reagire, complice anche l’uscita di Fabiola De Araujo per un infortunio alla caviglia. È l’unico momento in cui le padrone di casa riescono a passare in vantaggio, portandosi sul 6-5. Rossano però riprende subito il filo del proprio gioco, torna avanti 13-9 e gestisce con autorità fino al 25-18 finale. Ancora equilibrio, ancora qualità, ancora determinazione: le gialloblù ribadiscono una crescita costante in tutte le fasi del match.

Il successo vale molto più dei tre punti. La Pallavolo Rossano ASD resta saldo al comando della classifica, allunga sul Castrovillari — ora a sei lunghezze — e vede sempre più vicino il titolo di campione d’inverno. Una stagione sin qui impeccabile, costruita sulla forza del gruppo, sulla disciplina tattica e su un approccio mentale che sta facendo la differenza in ogni partita.