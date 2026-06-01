Pallavolo Rossano in serie B, le congratulazioni del senatore Ernesto Rapani

«La promozione della Pallavolo Rossano in Serie B rappresenta un risultato straordinario che riempie d’orgoglio l’intera città di Corigliano Rossano e l’intero territorio della Sibaritide».

È quanto dichiara il Senatore Ernesto Rapani, che esprime le proprie congratulazioni alla società gialloblù dopo la storica vittoria conquistata nella finale playoff contro la Puliservice Reggio Calabria.

«Desidero complimentarmi con le atlete, con il tecnico Luigi Zangaro, con tutto lo staff, con i dirigenti e con i tifosi che hanno sostenuto questa splendida realtà sportiva durante tutta la stagione.

Dietro questo successo ci sono sacrifici quotidiani, passione, impegno e una programmazione seria che meritano di essere riconosciuti e valorizzati».

Il parlamentare sottolinea come il traguardo raggiunto dalla Pallavolo Rossano rappresenti un esempio virtuoso per tutto il movimento sportivo calabrese. «Questa promozione dimostra che con competenza, dedizione e amore per i colori della propria città si possono raggiungere obiettivi importanti.

Le società sportive svolgono una funzione sociale fondamentale, soprattutto nei confronti dei giovani, e per questo meritano attenzione e strumenti adeguati per crescere».

Proprio in questa direzione si inserisce il disegno di legge sull’azionariato popolare nello sport, presentato dal Senatore Rapani e attualmente all’esame del Parlamento.

«L’obiettivo della proposta è consentire ai cittadini di partecipare in modo diretto alla vita delle società sportive, contribuendo al loro sviluppo e rafforzando il legame tra club e comunità. Credo che il futuro dello sport passi anche attraverso modelli capaci di coinvolgere tifosi, famiglie, imprenditori e territori in un progetto condiviso».

«La splendida impresa della Pallavolo Rossano dimostra quanto sia forte il senso di appartenenza che si crea attorno a una società sportiva. È questo spirito che vogliamo sostenere e valorizzare attraverso strumenti innovativi che possano garantire stabilità, crescita e nuove opportunità per tutto il movimento sportivo italiano».

Il Senatore Rapani conclude rivolgendo un augurio alla società per la nuova avventura nazionale.

«Adesso godetevi questo momento storico. La Serie B è il premio meritato per una stagione eccezionale. Sono certo che la Pallavolo Rossano continuerà a rappresentare con orgoglio la nostra terra anche nella nuova categoria».