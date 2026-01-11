Pallavolo Rossano inarrestabile: 3-0 alla Silan Volley e vetta solitaria in Serie C

Riparte con autorità il cammino della Pallavolo Rossano ASD nel girone di ritorno del Campionato di Serie C Femminile.

Al Palazzetto dello Sport di Viale Sant’Angelo, le gialloblù superano per 3-0 la Silan Volley San Giovanni in Fiore al termine di una gara tutt’altro che scontata, confermandosi capolista solitaria e imbattuta con 39 punti in 13 partite.

Una vittoria dal peso specifico enorme, maturata in una serata segnata da assenze e acciacchi. Dopo la pausa natalizia, infatti, Luigi Zangaro si presenta all’appuntamento con una formazione profondamente rimaneggiata: recuperata in extremis Fabiola De Araujo, il tecnico rossanese deve però rinunciare alla capitana Martina Domanico, e schierare Margo Dziunyk nonostante un problema alla mano. Proprio contro quella Silan Volley che, all’andata, aveva reso la vita durissima alle bizantine.

Eppure, nonostante le difficoltà, Rossano risponde da grande squadra.

Zangaro si affida alla regia di De Araujo, con Valeria Diaco opposta, Dziunyk e Sara Genova al centro, Valentina Martilotti in banda insieme alla giovanissima Alba Greco, chiamata a sostituire la capitana. In seconda linea spazio alla solidità di Michela Falcone e Morena Scorpaniti.

La Silan Volley di Antonio e Luigi Barile risponde con Serafina Barile al palleggio, Noemi Scigliano opposta, Musacchio e Ferrarelli centrali, Carluccio e Francesca Barile schiacciatrici, Lucente libero.

Nel primo set le rossanesi partono con il piglio giusto: concentrazione alta, ritmo sostenuto e primi break importanti. Sul 14-8 pesa la serie al servizio di Margo Dziunyk, mentre i 4 punti consecutivi in battuta di Alba Greco scavano il solco definitivo. La Silan fatica a reagire e il parziale si chiude sul 25-15, con l’ingresso anche di Veronica Risuleo.

Decisamente più combattuto il secondo parziale, che si sviluppa punto a punto fino al 15-15. A rompere l’equilibrio ci pensa Valeria Diaco, protagonista di 5 punti consecutivi al servizio.

Le ospiti non mollano, rientrano fino al 20-19 e trascinano il set ai vantaggi. Ma nel momento chiave Rossano mostra tutta la sua maturità, piazza lo strappo decisivo e chiude 26-24.

Nel terzo set le gialloblù alzano ulteriormente il livello. Il punteggio scivola rapidamente sul 12-7 e poi sul 21-12, anche grazie ai 4 punti consecutivi in battuta di Fabiola De Araujo.

La Silan tenta un ultimo disperato rientro con cinque punti di fila, ma Rossano non trema: gestisce con lucidità e chiude 25-18, con spazio anche per Caterina Greco e ancora Veronica Risuleo.

Una vittoria fondamentale, che consolida il primato in classifica e rafforza la consapevolezza di un gruppo capace di reagire alle difficoltà con carattere e qualità.

Ora una settimana di lavoro sereno prima del prossimo impegno esterno contro la Stella Azzurra Catanzaro, squadra in piena lotta playoff. In mezzo, il turno di Coppa Calabria, che promette nuove emozioni, e chiama tutti i tifosi giovedì 15 gennaio alle 20.30 sempre in casa presso il palazzetto di Viale S. Angelo.