Pallavolo Serie C, prova incolore della New Tech Milani: meritata vittoria dell’Innova Volley

Una New Tech Pallavolo Milani Rende troppo brutta per essere vera. Potrebbe essere questa la sintesi del match tra i gialloblù e l’Innova Volley, nuova squadra dell’hinterland cosentino.

L’incontro, valido per la quarta giornata del campionato di Serie C di pallavolo maschile, ha visto infatti prevalere l’Innova con un sonoro 3-0 che non ammette repliche.

Questo primo derby tra le due squadre vedeva tra le fila dell’Innova la presenza di due ex Milani (Bonanno e Mari) e ben 5 reduci dalla scorsa stagione con l’Area Brutia Volley Team.

Un gruppo giovane e affiatato, puntellato da un paio di elementi di esperienza, che si candida al ruolo di matricola terribile del campionato.

Mister Aloe inizia la partita mischiando di nuovo le carte, complice anche l’assenza di Persico, e schiera nel sestetto iniziale capitan Pisano libero, la diagonale composta da Albanese opposto e Guarascio palleggiatore, Manna e Marasco di banda, Elia e Curcio centrali. Dall’altra parte, mister Bozzo schiera capitan Cariello, Accardi, Cortese, Ippolito, Scalese, Soleri e Manna libero.

La cronaca della partita

Il primo set vede l’immediata fuga della Milani che per ben tre volte (sul 4-12, sul 5-13 e sul 7-15) si porta su un rassicurante +8 che sembra il preludio per una facile vittoria, quantomeno del parziale. Invece, sul 10-17, qualcosa si spegne nei ragazzi di Aloe, complice anche la crescita dell’intensità di gioco dell’Innova.

Il considerevole vantaggio scema fino al 20-19 che porta per la prima volta avanti i ragazzi di Bozzo. Il finale è giocato punto a punto, con la Milani che spreca ben tre set point. Davanti a tanti errori e incertezze, una squadra combattiva come l’Innova non può che approfittarne, aggiudicandosi per 29-27 un set buttato via malamente dalla Milani.

Nel secondo set la musica cambia decisamente. L’Innova Volley ha sempre saldamente le redini del gioco, portandosi in vantaggio sin dal primo punto. Le reazioni dei gialloblù sono troppo sporadiche per impensierire gli avversari, che chiudono brevemente il set su un 25-14 che non ha bisogno di altre spiegazioni.

Il terzo set certifica ulteriormente la serata da incubo della New Tech. La squadra di Aloe è completamente in confusione e assente dal gioco e l’Innova fa quello che vuole.

Una piccolissima ma tardiva reazione dei giaguari si ha con un parziale di 0-3 che li porta dal 19-6 al 19-9 grazie a un muro di Pisani e due ace consecutivi di Marasco.

Il divario è ormai tale che l’andamento della gara è segnato, con l’Innova che pone fine alle sofferenze della Milani con un umiliante 25-10, dopo appena un’ora e mezza di gioco.

Un’altra sfida importante per la Milani

Il computo dei set certifica il meritato 3-0 dell’Innova e la brutta serata della Milani. Per i ragazzi di Bozzo la festa del numeroso pubblico amico del PalaQuattromiglia.

Per quelli di Aloe, invece, si apre una settimana di riflessione e duro lavoro in palestra, per capire cosa non ha funzionato e, soprattutto, prepararsi a un’altra sfida importante.

Sabato 8, al PalaPirossigeno, sarà infatti di scena l’attuale capolista (in attesa dell’incontro odierno di Cinquefrondi) Altaflex Catanzaro, uscita sconfitta dal match con la New Hospital VSF Paola.

Un ulteriore rammarico per la Milani, che non ha minimamente approfittato del passo falso di una delle avversarie più qualificate per la vetta della classifica.

Da sottolineare, infine, i complimenti arrivati a fine gara da parte di mister Luigi Aloe ai ragazzi guidati da mister Giacomo Bozzo, evidenziando la prova negativa della sua squadra.