Palmi: controlli per il rispetto delle normative legate all’emergenza del virus COVID-19

Continuano i controlli della Polizia Locale di Palmi a seguito dello scoppio dell’emergenza nazionale legata alla diffusione del virus COVID-19, che ha visto susseguirsi una serie di decreti d’urgenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri atti a contrastare la propagazione del virus, su indirizzo del Sindaco avv.Giuseppe Ranuccio e diretti dal Comandante Managò.

Il personale della Polizia Locale, in sinergia con gli altri organi di polizia statali, svolge controlli capillari del territorio monitorando i movimenti delle persone all’interno del territorio e, soprattutto, gli spostamenti in entrata ed in uscita dal Comune di Palmi che, sulla base del nuovo DPCM 22 marzo 2020, sono vietati se non per ragioni di lavoro imprescindibili o motivi di salute.

Negli ultimi tre giorni sono state notificati 16 provvedimenti di quarantena a soggetti provenienti da fuori regione e controllate 305

persone in circolazione.

Nel contesto dei controlli sono state individuate due attività commerciali che avrebbero dovuto essere chiuse ma che esercitavano con le saracinesche sollevate per metà facendo accedere i clienti con circospezione. Sia i clienti che i titolari sono stati deferiti all’autorità giudiziaria e le attività sono state sospese per 15 giorni (che decorreranno dalla fine dell’emergenza) mediante ordinanza comunale.

In più, in base all’Ordinanza nr.12 della Regione Calabria, a carico dei trasgressori che col loro comportamento si sono esposti a potenziali contagi, è stata attivata, mediante il Dipartimento di Prevenzione dell’ASP, la procedura della quarantena obbligatoria con

vigilanza attiva. I controlli della Polizia Locale continueranno incessantemente al fine di garantire la sicurezza del nostro territorio.