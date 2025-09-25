Palmi, domenica 28 settembre la cerimonia di consegna del Premio Caposperone 2025

Si svolgerà a Palmi domenica 28 settembre 2025 alle ore 18.00, l’ottava edizione del Premio Caposperone.

L’iniziativa promossa dall’editore Graziano Tomarchio e dal Dott. Giuseppe Di Francia, che gode del patrocinio del Comune di Palmi, vuole essere un riconoscimento a chi quotidianamente tra mille difficoltà, senza arrendersi, contribuisce alla crescita socio economica della nostra Regione.

La cerimonia di consegna dei premi avrà luogo nell’ incantevole location di Caposperone Resort e sarà presentato dai giornalisti Consolato Malara e Dominga Pizzi. Gli intermezzi musicali saranno curati dagli allievi del Conservatorio Statale di musica Tchaikovsky.

I riconoscimenti sono stati assegnati a personalità che si sono distinte nel loro settore professionale e sociale, e che con impegno, coraggio e caparbietà lottano ogni giorno per una Calabria migliore.

I premiati non sono solo figure di spicco nei rispettivi campi, ma portatori di valori comuni: dedizione al bene comune, etica professionale, coraggio, innovazione e senso di responsabilità.

I riconoscimenti, rappresentati da un cavalluccio marino, particolare opera realizzata dal maestro ceramista Vincenzo Ferraro di Seminara, sono stati assegnati nelle diverse categorie che hanno guidato fin dall’inizio la tradizione del Premio Caposperone, un simbolo tangibile di creatività e di identità del territorio.

I premiati dell’edizione 2025

Prof. Concetta Nicolosi – Direttore Orchestra

Dott. Francesco Nasso – Direttore Del Dipartimento Area Medica A.S.P. di Reggio C. – Direttore S.O.C. Medicina Interna – P.O. Spoke di Polistena

Avv. Clara Tripodi – Presidente Commissione Pari Opportunità presso il Consiglio Ordine degli Avvocati di Palmi

Dott. Massimo Caracciolo – Dirigente Medico Responsabile U.O.S.D. Terapia Intensiva Post Operatoria

Mar. Ord. Marco Spada – Comandante Stazione Carabinieri di Melicucco

Dott.ssa Fabiana Luca’ – Dirigente Medico Cardiologia, GOM “Bianchi-Melacrino-Morelli”, Reggio Calabria

Don Alfonso Franco – Arciprete della Parrocchia dei Santi Apostoli Pietro e Paolo di Taurianova

Dott. Paolo Costantino – Dirigente Medico Presso il Pronto Soccorso del Gom di Reggio Calabria

Pino Guglielmo – Giornalista, inviato Tgr Rai Calabria

Dott. Anastasio Palmanova – Direttore Struttura Complessa di Chirurgia Generale presso Ospedale Spoke di Polistena – Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria

Dott. Marco Tescione – Dirigente medico UOC Terapia Intensiva e anestesia GOM di Reggio Calabria

Dott. Giuseppe Carrà – Direttore della Casa Circondariale di Castrovillari (Premio Speciale)