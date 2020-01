Palmi: i dipendenti del cantiere cittadino della Locride Ambiente Spa, ottengono la sostituzione ed il pagamento del mese di novembre

Condividi

Share

Tweet

Email

Print 0 shares

A seguito della lotta a favore dei propri diritti, dopo numerosi incontri e l’intervento della Prefettura di Reggio Calabria i dipendenti di Locride Ambiente Spa impiegati presso il cantiere i Palmi sono riusciti ad ottenere il pagamento relativo al mese di novembre 2019.

Tutto ciò è stato possibile grazie alla collaborazione dell’Amministrazione del Comune di Palmi che si è fatta carico, a sostegno dei dipendenti, di sostituirsi all’azienda per il pagamento degli stipendi, e della Prefettura di Reggio Calabria che ha mediato tra le parti al fine di derimere la vertenza.

Questo un primo passo per dare respiro ai dipendenti che, ad oggi, vantano ancora tre mensilità, infatti è stata già inoltrata una comunicazione alle parti per richiedere un nuovo incontro presso la Prefettura di RC al fine di ottenere anche per la mensilità di dicembre la sostituzione dell’Ente appaltante.

I dipendenti nella speranza di riuscire ad appianare tale situazione sia per le prossime mensilità, che per le mensilità rimaste in giudizio (settembre e ottobre), comunicano che continueranno ad esprimere il proprio disagio adottando tutte le azioni necessarie di lotta e di protesta a tutela dei propri diritti.