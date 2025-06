Palmi, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati al fianco del collega Carmelo Naso: “Inaccettabile attentato alla libertà e alla sicurezza di un professionista”

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palmi interviene con fermezza dopo i gravi episodi verificatisi a Rosarno, dove alcune attività commerciali e l’autovettura dell’avvocato Carmelo Naso sono state oggetto di atti intimidatori, culminati in colpi di arma da fuoco.

«Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palmi – si legge nella nota firmata dal presidente Angelo Rossi – esprime la sua più ferma condanna per i gravi atti di intimidazione e violenza perpetrati ai danni di alcune attività di cittadini della comunità di Rosarno ed al collega Avvocato Carmelo Naso, vittima di colpi di arma da fuoco alla propria autovettura.

Questo gesto costituisce un inaccettabile attentato alla libertà e alla sicurezza di un professionista che esercita il proprio mandato con dedizione e impegno.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palmi assicura al collega Avvocato Carmelo Naso tutta la sua solidarietà e vicinanza, auspicando che le autorità competenti adottino ogni misura necessaria per garantire la sua sicurezza e identificare i responsabili di questo grave atto.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palmi ribadisce il suo impegno a difesa della libertà e dell’indipendenza della professione forense, nonché della sicurezza di tutti gli avvocati che esercitano la propria attività professionale».

Parole che riflettono la profonda preoccupazione dell’avvocatura del territorio, in un contesto in cui atti intimidatori di questa natura colpiscono al cuore i principi di legalità, tutela dei diritti e libertà professionale. L’auspicio è che le indagini facciano presto luce sui responsabili, restituendo serenità a una comunità ferita e a un professionista stimato per il proprio operato.