Palmi, il Rotary Club organizza incontro sulla salute materno-infantile

Dopo il cambio al vertice attraverso il “passaggio del collare” dal Presidente uscente Diego Ricciardi a al nuovo Presidente Leda Badolati per l’anno rotariano 2025/2026 nel corso della cerimonia svoltasi presso villa Zerbi, il Rotary Club di Palmi si prepara ad organizzare il primo incontro che intende focalizzare l’attenzione sul sostegno alla maternità, una delle tante iniziative annunciate nel discorso d’insediamento dal nuovo presidente.

L’incontro, che si terrà venerdì 25 Luglio alle ore 18.00 presso l’Hotel Stella Maris di Palmi, vedrà i saluti di Leda Badolati, Presidente Rotary Club Palmi e Enrico Paratore, assistente del Governatore.

Nel mese dedicato alla salute materno infantile l’incontro, grazie alla disponibilità di professionisti eccellenti, si presenta come occasione per fornire chiarimenti e consigli alle mamme ed ai papà nei casi in cui si verificano i problemi più frequenti nella salute dei bambini. Spesso, proprio dinanzi alle malattie più assidue, come ad esempio la febbre, si possono commettere errori che, se opportunatamente documentati in materia, possono essere evitati o, al contrario, si omette di prendere le precauzioni più adeguate. Pertanto, gli illustri relatori rivolgeranno l’attenzione non solo nel preciso istante in cui si manifesta il problema, ma anche, nel dare le possibili soluzioni degli stessi.

L’introduzione sarà affidata al Dott. Domenico Minasi – già Direttore Pediatria GOM Reggio Calabria – che coordinerà l’evento, mentre le Dott.sse Stefania Zampogna – Direttore SOC Pediatria Crotone e Maria Rosa Calafiore – Direttore ad interim Struttura Complessa di Pediatria Polistena e Locri, relazioneranno su tematiche quali la febbre, le malattie su alte vie respiratorie ed opportunità di vaccinazioni, fornendo i consigli più preziosi sulla prevenzione e sulle possibili soluzioni, in virtù di una consolidata competenza abbinata ad un’intensa esperienza.

Al termine dell’incontro la serata proseguirà con un momento di convivialità, per rafforzare le amicizie e creare nuove relazioni all’interno del club e con ospiti esterni, favorendo la partecipazione attiva alle attività di servizio.