Palmi, il sentito ringraziamento di Don Silvio al sindaco Ranuccio: “Resterai nella storia positiva della nostra città”

PALMI – In un momento di profonda riflessione sul futuro e sul presente della città della Varia, giunge una lettera aperta carica di affetto e stima istituzionale. A scriverla è Don Silvio, pilastro della comunità palmese e anima del Centro Presenza, che ha voluto indirizzare al Sindaco Giuseppe Ranuccio un messaggio di sincera gratitudine per l’impegno profuso durante il suo mandato.

Nella missiva, Don Silvio parla non solo a titolo personale, ma si fa portavoce dei sentimenti di una comunità che, per oltre mezzo secolo, ha servito con “spirito di fede e carità”. Il testo sottolinea il valore di un servizio definito “saggio e generoso”, capace di incidere positivamente in una terra, quella calabrese, definita “benedetta da Dio ma spesso amara”.

Un passaggio centrale della lettera è dedicato al Centro Presenza, realtà d’eccellenza nell’accoglienza e nel supporto sociale. Don Silvio ringrazia il primo cittadino per la vicinanza dimostrata attraverso le sue numerose visite, auspicando che tale realtà continui a essere protetta e valorizzata nonostante le sfide quotidiane.

Il testo integrale della lettera:

“Caro Giuseppe, sento di doverti dire grazie a titolo personale con tanto affetto, ma con riconoscenza a nome di tutti noi palmesi, per il tuo saggio e generoso servizio verso la nostra splendida città, che ringrazio veramente di cuore in tutte le persone che la abitano.

Certamente resterai nella storia positiva della nostra CITTÀ e della nostra terra di Calabria benedetta da DIO, ma spesso amara e bisognosa di molto impegno. È un messaggio che rivolgo a te ed ai tuoi collaboratori, avendo vissuto a PALMI PER OLTRE 50 ANNI, MOMENTI FACILI MA ANCHE DIFFICILI, CON VERO SPIRITO DI SERVIZIO E DI TANTA FEDE e CARITÀ.

PARLO ANCHE A NOME DEGLI OSPITI DEL CENTRO PRESENZA CHE INSIEME ABBIAMO COSTRUITO E CHE HAI DIMOSTRATO DI AMARE E STIMARE CON LE TUE DIVERSE VISITE, CON LA SPERANZA DI SAPERLO SEMPRE PROTEGGERE, NONOSTANTE LE CONTINUE DIFFICOLTÀ. AD MAIORA SEMPER. GRAZIE!”

— Don Silvio

Il messaggio si conclude con l’augurio “Ad maiora semper”, a suggellare un legame tra istituzioni e volontariato che rimane il cuore pulsante della crescita civile di Palmi.