Palmi la barca confiscata alla criminalità organizzata sarà intitolata ai Carabinieri Fava e Garofalo

PALMI (RC) – Da mezzo utilizzato per il traffico di esseri umani a simbolo di riscatto, memoria e impegno civile. Sabato 6 giugno 2026, alle ore 10:00, il porto di Palmi Taureana ospiterà la cerimonia di intitolazione della Ocean Dream alla memoria degli Appuntati dei Carabinieri Antonino Fava e Vincenzo Garofalo. I due militari furono tragicamente uccisi il 18 gennaio 1994 in un agguato di ‘Ndrangheta sull’autostrada A3, nei pressi dello svincolo di Scilla. L’iniziativa è promossa dalla Sezione di Palmi della Lega Navale Italiana e rientra nel progetto nazionale «Mare di Legalità», che prevede il riutilizzo sociale e pubblico delle imbarcazioni sottratte alla criminalità organizzata.

La Ocean Dream è un Jeanneau Sun Odyssey 42 di circa 12,8 metri, sottratto alle reti mafiose che lo impiegavano per il trasporto di migranti. Oggi la barca cambia radicalmente rotta, poiché lo Stato l’ha affidata alla Lega Navale Italiana per destinarla ad attività sportive, educative, di inclusione sociale, formazione nautica e tutela dell’ambiente marino. L’imbarcazione fa parte di una flotta di ventinove unità confiscate nell’ambito di questo progetto nazionale, presentato a Ostia nel giugno 2024 alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ciascuna di queste barche porta il nome di una vittima delle mafie o del terrorismo. In Calabria sono già state avviate iniziative simili, come l’intitolazione della barca Cenide al giudice Antonino Scopelliti a Villa San Giovanni, e di altre due imbarcazioni a Francesco Fortugno e Pietro Grasso a Locri.

La scelta di intitolare l’imbarcazione a Fava e Garofalo è legata al fatto che entrambi i militari prestavano servizio proprio al Nucleo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Palmi. La sera del 18 gennaio 1994, durante un pattugliamento sulla Salerno-Reggio Calabria, la loro Alfa 75 fu colpita da raffiche di mitra esplose da un’auto in corsa. I due carabinieri morirono sul colpo e furono successivamente insigniti della Medaglia d’oro al Valor Militare alla memoria. Quell’attentato, inserito dai magistrati nella strategia stragista dei primi anni Novanta condotta in sinergia tra ‘Ndrangheta e Cosa nostra, è ancora oggi al centro di un nuovo giudizio d’appello disposto dalla Corte di Cassazione.

L’avvocato Giovanni Grillea, Presidente della Lega Navale Italiana di Palmi, ha spiegato che intitolare la Ocean Dream ad Antonino Fava e Vincenzo Garofalo significa affidare al mare un messaggio di memoria e responsabilità. Una barca che fu strumento di un commercio criminale di vite umane torna oggi alla collettività come spazio di educazione, formazione nautica, solidarietà e impegno civile. Secondo il presidente, questo è il modo più concreto per ricordare due servitori dello Stato che hanno pagato con l’estremo sacrificio.

La giornata di sabato 6 giugno si articolerà in tre momenti principali presso la sede della Lega Navale al Porto di Palmi Taureana. L’apertura della cerimonia e i saluti istituzionali inizieranno alle ore 10:00, con gli interventi delle autorità civili, militari e religiose moderati dal giornalista e scrittore Arcangelo Badolati. Successivamente, alle ore 11:00, si terrà una veleggiata simbolica con il rito dell’issata delle vele e la prima uscita in mare della Ocean Dream. L’evento si concluderà intorno alle ore 12:00 con un rinfresco offerto dalla Sezione organizzatrice. L’appuntamento si configura come un momento di forte valore civile per tutta la cittadinanza, trasformando un simbolo di illegalità in uno strumento pubblico di riscatto.