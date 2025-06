Palmi si prepara a due serate di musica e talento con IbicoLab

PALMI – La vivace scena musicale di Palmi si arricchisce di due nuovi appuntamenti da non perdere. L’associazione IbicoLab è pronta a “mettersi in mostra” con due serate speciali, in programma per sabato 8 e sabato 22 giugno 2025, che vedranno protagonisti allievi e maestri in un racconto sonoro che spazia tra generi ed età. L’ingresso a entrambi gli eventi è libero, a testimonianza della volontà dell’associazione di condividere con la città il frutto del proprio lavoro.

Il primo appuntamento è fissato per sabato 8 giugno alle ore 18:30 presso la prestigiosa cornice della Casa della Cultura “Leonida Repaci”. La serata sarà un inno alla musica d’insieme, un dialogo armonico tra le diverse componenti che animano l’associazione. Si inizierà con le fresche voci del Coro di voci bianche e la tenerezza della Kids Orchestra, composta da bambini dai 5 ai 10 anni. Seguirà l’esibizione dell’orchestra dei più grandi, un ensemble che unisce la dedizione degli allievi all’esperienza dei maestri. Il programma prevede anche un’incursione nella musica moderna, con l’energia di chitarre elettriche, tastiere e batterie. A chiudere la serata sarà il Coro Polifonico “Nicola Antonio Manfroce”, una realtà consolidata e parte integrante di IbicoLab, che proporrà un repertorio di grande impatto.

Il secondo evento si terrà sabato 22 giugno alle ore 21:00 nella suggestiva cornice del Centro “Giovanni Paolo II”, in Piazzale Ibico. Questa seconda serata sarà invece dedicata alle esibizioni individuali. Uno alla volta, gli allievi avranno l’opportunità di salire sul palco per presentare il proprio strumento e condividere con il pubblico il percorso di crescita musicale intrapreso durante l’anno. Un momento di grande emozione e un’occasione per apprezzare il talento dei singoli musicisti.

Sotto la guida del presidente Gianluca Gagliostro e del vicepresidente Daniele Ciullo, IbicoLab si conferma un punto di riferimento culturale per il territorio, capace di coinvolgere un’ampia fascia di popolazione, dai bambini agli adulti, in un percorso di formazione musicale completo e variegato. Le due serate di giugno rappresentano la sintesi di un anno di impegno e passione condivisa, un’opportunità per la cittadinanza di conoscere da vicino e sostenere una delle realtà più attive e prolifiche del panorama culturale palmese.