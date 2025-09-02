Palmi: successo per il convengo “Tra tecnologia e uomini in divisa al servizio della collettività”.

Palmi (RC), 2/09/2025 – Nella serata di lunedì 1 settembre nei locali del Grand Hotel “Stella Maris” di Palmi, ha avuto luogo un convegno dal titolo “ Tra tecnologia e uomini in divisa a servizio della collettività”.

L’evento, organizzato dalla vigilanza armata “Sicurpiana”, mira al sostegno alle forze armate per rimembrarne il pieno servizio alla collettività, che spesso sfocia in tributi di sangue a volte anche dimenticati.

Protagonista indiscusso il libro di Marco Buschini “Il prezzo del dovere”, edito da “Mazzanti Libri”, presentato quale insieme di tredici storie, ognuna narrata da 13 uomini in divisa (compreso l’autore, un poliziotto con alle spalle una lunga carriera); storie ambientate in Italia tra il 1978 con l’avvento delle Brigate Rosse al recente 2023.

“Eroi per un giorno, vittime per sempre” come cita il sottotitolo del libro di Buschini, è un riferimento alle vite di chi ogni giorno mette a repentaglio la propria vita per garantire la sicurezza e il bene della comunità; vite su cui spesso si accendono con facilità i riflettori di giornalisti e opinione pubblica che con la stessa facilità, spegnono ogni faro, lasciando il vigilante nell’ombra, “solo con i suoi problemi”. (Buschini

).

“Le storie sono di tutti: polizia di Stato, guardia giurata, carabinieri, guardia di finanza, polizia locale. Nella prima parte del libro si narra l’evento; dopodiché c’è una disanima tecnico-pratica e psicologica e poi si parla di addestramento” – spiega Bruschini il quale ha anche aggiunto che i proventi ricavati dalle vendite del libro saranno devoluti in beneficienza.

Al fianco dell’autore la giornalista Ilaria Garaffoni, da oltre vent’anni nella stampa tecnica della vigilanza privata, e la dott.ssa Maria Dominici, presidente di UNIV (Unione Nazionale Imprese di Vigilanza e Servizi di Sicurezza) che ha sottolineato il nesso imprescindibile tra le innovazioni tecnologiche e il servizio di vigilanza.

“Sistemi avanzati di sorveglianza, intelligenza artificiale, controllo da remoto, analisi predittiva sono strumenti potenti che però non possono e non devono mai sostituire l’elemento umano” – dichiara Dominici.