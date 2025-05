Paola celebra San Francesco: un successo di fede e tradizione

di Nicoletta Toselli

Paola (CS) – Grande soddisfazione è stata espressa dal Comitato regionale per le celebrazioni in onore di San Francesco di Paola, tramite il suo Presidente, il Consigliere regionale avv. Sabrina Mannarino, per la riuscita delle manifestazioni che hanno animato la città nei primi quattro giorni di maggio.

“Sono contenta che gli eventi civili e religiosi si siano tenuti con successo,” ha dichiarato Mannarino, sottolineando come questa festività vada oltre la semplice ricorrenza, rappresentando “il simbolo della nostra tradizione religiosa e popolare: un’identità che come Presidente del Comitato intendo non solo preservare, ma valorizzare e promuovere oltre la città di Paola.”

L’obiettivo, ha precisato il Presidente, è che la “festa del 4 maggio” diventi un appuntamento sentito e partecipato non solo dai paolani, ma da tutti i calabresi e dagli abitanti delle altre regioni.

Mannarino ha tenuto a ringraziare il Presidente della Regione, l’On. Occhiuto, gli uffici tecnici del Comune di Paola, il Commissario Prefettizio, il Correttore Provinciale dei Minimi, le Forze dell’Ordine e l’intero Comitato regionale per il loro contributo fondamentale nella realizzazione delle celebrazioni. “È grazie alla loro attenzione e al loro operato che le celebrazioni in onore del Santo Patrono si sono rese possibili e a tutti vorrei fare un encomio,” ha affermato.

Concludendo con un bilancio positivo, Mannarino ha espresso la sua soddisfazione per essere riusciti, insieme, ad onorare degnamente San Francesco, assicurando un impegno costante per migliorare ulteriormente gli eventi e le celebrazioni future.