Paola: evacuato il carcere. Un detenuto con problemi psichici ha appiccato fuoco nella sua cella.
PAOLA :: 27/08/2025 :: Panico nel carcere di Paola dove, questa mattina, un detenuto affetto da problemi psichici ha appiccato fuoco all’interno della sua cella generando un incendio. L’intero reparto isolamento è stata evacuato a causa dell’enorme coltre di fumo espasasi all’interno della struttura.
L’intervento degli agenti è comunque riuscito a metter in salvo gli altri detenuti.
Dalle prime dichiarazioni del sindacato di Polizia Penitenziaria Seppe, l’uomo, autore dell’incendio si sarebbe rifiutato di uscire dalla stanza, rendendo più complicate le operazioni di salvataggio.
Un agente avrebbe inoltre riportato una lieve contusione che non necessita di particolari interventi ed è guaribile presso l’ospedale cittadino nel giro di una settimana.
“Grazie alla professionalità ed al senso di responsabilità di tutto il personale – affermano Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del Sappe, e Francesco Ciccone, segretario regionale – tutti i detenuti sono stati messi in salvo, senza conseguenze particolari.
Ritorniamo a parlare di detenuti con problemi psichiatrici, rinnovando l’appello dei giorni scorsi al presidente Giorgia Meloni affinché il Parlamento intervenga prima possibile, per modificare la legge di chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, come indicato dalla Corte costituzionale con la sentenza emessa nel gennaio del 2022“.