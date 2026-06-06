Paola Festival 2026: un viaggio tra musica e letteratura sulle tracce di Ruggiero Leoncavallo

PAOLA – Prosegue il cartellone del Paola Festival 2026 – Armonie e Arte a Palazzo, la rassegna culturale che unisce musica, spettacolo, letteratura, cinema, mostre, visite guidate e degustazioni negli spazi di Palazzo Stillo Ferrara.

Domenica 7 giugno, alle ore 20.30, il festival ospiterà il Salotto Musicale e Letterario “Tra romanza e melodramma: le voci segrete di Ruggiero Leoncavallo”, un appuntamento dedicato alla figura e all’opera del celebre compositore calabrese, autore di pagine immortali della storia della musica lirica.

Protagonista della serata sarà Francesca De Blasi, ricercatrice e soprano, che accompagnerà il pubblico in un percorso tra aspetti noti e meno conosciuti della produzione artistica di Leoncavallo, mettendo in luce il legame tra la dimensione letteraria e quella musicale della sua opera.

Ad arricchire l’incontro sarà la partecipazione del maestro Luca Bruno, baritono, mentre al pianoforte siederà il maestro Luigi Stillo, interprete delle musiche del compositore napoletano-calabrese che ha lasciato un segno indelebile nel panorama operistico internazionale.

L’evento si inserisce nel programma del Paola Festival diretto artisticamente dal maestro Alfredo Stillo, iniziativa che punta a valorizzare il patrimonio culturale attraverso un dialogo costante tra arte, storia e territorio.

La serata rappresenta un’occasione per riscoprire l’universo creativo di Ruggiero Leoncavallo, andando oltre il successo di opere celebri come Pagliacci e approfondendo la sua produzione cameristica e romanzesca, in un intreccio di parole, musica ed emozioni.

L’appuntamento è fissato per domenica 7 giugno 2026 alle ore 20.30 presso Palazzo Stillo Ferrara di Paola. L’ingresso è previsto con posto unico al costo di 5 euro. Una proposta culturale che si rivolge agli appassionati di musica lirica, agli studiosi e a quanti desiderano conoscere più da vicino una delle figure più significative della tradizione musicale italiana.