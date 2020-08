Paola: il 28 agosto si terrà presso la sezione cittadina del PD un dibattito politico aperto al pubblico

Condividi

Torna venerdì 28 agosto, alle ore 21:00, anche se in un 2020 del tutto particolare, a causa dell’emergenza da covid-19 che resta predominante, il dibattito pubblico, politico, della sezione di Paola del Partito Democratico.

Quest’anno in una cornice nuova, quella della villa comunale, la suggestiva terrazza paolana che ospiterà prestigiosi ospiti, consiglieri e assessori regionali, Irto, Anastasi e Gallo, e l’Imprenditore Antonino De Masi, costretto a vivere sotto scorta per aver denunciato la ‘Ndrangheta, che renderanno onore della loro presenza al padrone di casa, paolano, On. Graziano Di Natale, segretario-questore dell’Assemblea Regionale e vice presidente della commissione anti-‘Ndrangheta.

A moderare l’incontro, dal titolo “Idee a confronto”, sarà Il giornalista Attilio Sabato, Direttore di TgTEN.

“Questo momento di confronto è stato certamente organizzato nel rispetto dei protocolli nazionali e regionali per il contrasto alla diffusione dell’epidemia”. È così che si esprime l’On. Di Natale.

L’idea è quella di riunire tutti gli amici in un momento di confronto e dialogo garantendo la massima sicurezza dei nostri cittadini che intenderanno partecipare all’evento, e questo sarà possibile grazie all’ausilio di tanti volontari che ringrazio per la disponibilità.

Sarà un modo per confrontarci sul futuro della Calabria con tanti ospiti della politica regionale. Il mio ed il nostro obiettivo è sempre quello di coinvolgere e scegliere insieme la strada da percorrere per lo sviluppo della nostra Terra.

Sono certo conclude Di Natale che da Paola partiranno tanti spunti positivi perché una migliore Calabria è possibile, basta crederci.