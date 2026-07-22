Paola presenta il progetto “Non più Soli… Memorie in Cammino” per promuovere l’invecchiamento attivo e contrastare la solitudine

Un progetto dedicato all’invecchiamento attivo, alla valorizzazione della memoria e al contrasto della solitudine involontaria sarà presentato giovedì 23 luglio, alle ore 19.30, presso il Museo San Francesco di Paola.

L’iniziativa, dal titolo “Non più Soli… Memorie in Cammino”, è promossa dall’Ambito Territoriale Sociale 2 Paola-Cetraro, con il Comune di Paola quale ente capofila, e coinvolge i Comuni di Acquappesa, Bonifati, Cetraro, Falconara Albanese, Fuscaldo, Guardia Piemontese, Sangineto e San Lucido. La gestione del progetto è affidata alla Cooperativa Sociale Il Raggio Verde.

L’obiettivo è favorire il benessere delle persone anziane attraverso attività capaci di stimolare la socializzazione, preservare le capacità cognitive e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità. Il programma prevede laboratori di mnemotecnica per la prevenzione del declino cognitivo, un servizio di telecompagnia, percorsi di memoria narrativa, viaggi culturali e momenti conviviali con ristori sociali.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali del sindaco di Paola, Roberto Perrotta. Seguiranno gli interventi dell’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Paola, Emilio Pastore, della responsabile dell’Ufficio di Piano ATS 2 Paola-Cetraro, Annalisa Apicella, e dell’assistente sociale referente del progetto, Marianna Andreoli.

L’evento sarà animato dai professionisti del settore della Cooperativa Sociale Il Raggio Verde e sarà moderato dalla giornalista Francesca Magurno.

Il progetto punta a costruire una rete di relazioni e sostegno per le persone anziane, promuovendo ascolto, partecipazione e benessere attraverso iniziative che valorizzano il patrimonio di esperienze, ricordi e conoscenze custodito da ogni persona.