Paola si prepara a celebrare San Francesco: inaugurazione solenne con le autorità

di Nicoletta Toselli

Paola – Giovedì 1 maggio 2025 segnerà l’inizio ufficiale dei festeggiamenti civili in onore di San Francesco di Paola. Quest’anno, l’attesa manifestazione patronale si aprirà con una cerimonia inedita e di alto profilo istituzionale, presieduta dal Presidente del Comitato regionale per le celebrazioni, il Consigliere regionale avv. Sabrina Mannarino.

Alle ore 10:00, l’Aula Consiliare “F.Lo Giudice” del Comune di Paola sarà il teatro di questo evento inaugurale, destinato a entrare nella storia delle celebrazioni paolane. Per la prima volta, infatti, l’avvio dei solenni festeggiamenti vedrà riunite Autorità civili, militari e religiose, insieme a rappresentanti regionali e figure di spicco del tessuto associativo locale.

Il Presidente Mannarino avrà l’opportunità di illustrare nel dettaglio il ricco programma di eventi civili che animeranno i primi quattro giorni di maggio. Sarà inoltre l’occasione per condividere la missione e il fervore che anima l’intero Comitato organizzatore. Nonostante il periodo complesso che sta attraversando il Comune, l’impegno profuso mira a garantire lo svolgimento impeccabile delle celebrazioni, con un focus ben preciso: valorizzare la figura di San Francesco di Paola come fulcro di valori universali quali la pace, la fratellanza e la solidarietà.

L’obiettivo dichiarato è ambizioso e lungimirante: sfruttare la forza attrattiva della figura del Santo Patrono non solo per rinsaldare il senso di comunità, ma anche per innescare dinamiche positive per lo sviluppo socio-economico dell’intera regione.

<<La cerimonia rappresenta la sinergia tra le celebrazioni civili e religiose instaurata dal Comitato regionale, un’unione simbiotica che intendiamo perseguire per il bene della comunità, costruendo una visione più ampia e duratura che favorisca un futuro proficuo per il territorio>> ha dichiarato con entusiasmo il Presidente Mannarino, sottolineando la volontà di creare un legame indissolubile tra la devozione popolare e la crescita del contesto locale.

L’appuntamento di giovedì si preannuncia quindi come un momento significativo, un segnale di unità e di speranza per la comunità di Paola, pronta a onorare il suo Santo Patrono con rinnovato spirito e una visione di futuro condivisa.