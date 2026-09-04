Paola, sit-in della Polizia penitenziaria: FNS CISL denuncia carenza di personale e criticità nel carcere

La protesta davanti alla Casa circondariale insieme al SAPPE. Il sindacato chiede interventi urgenti sull’organico, la revisione del PIL e una diversa gestione dei detenuti con problematiche psichiatriche o di difficile contenimento

Riceviamo e pubblichiamo

Con il presente comunicato, la O.S. FNS CISL, Coordinamento Territoriale di Paola, intende rimarcare i propri valori statutari oltre che ringraziare tutti coloro i quali hanno preso parte alla eccezionale manifestazione tenutasi oggi 02.09.2026, a partire dalle ore 10:30, presso il piazzale adiacente la Casa Circondariale di Paola, unitariamente alla O.S. Sappe.

Tra i convenuti partecipanti all’evento, raccogliendo le istanze avanzate ed adoperandosi da subito per trovare risoluzioni concrete, vi sono stati il Consigliere Regionale di Maggioranza On. De Caprio Antonio (Forza Italia), il quale da sempre si dimostra attento, vicino e sensibile alle varie e numerose esigenze della Polizia Penitenziaria, il Segretario Generale Provinciale CISL FNS Severino Giuseppe, la sociologa Sicoli Teresa (M5S), i Sindaci di Paola e San Lucido rispettivamente Roberto Perrotta e Cosimo De Tommaso, oltre che la Presidente del Consiglio Comunale di Paola Emira Ciodaro ed il Capogruppo di minoranza presso il Consiglio Comunale di Paola Andrea Signorelli.

L’intento della manifestazione di protesta sindacale è stato quello di rivendicare le nostre istanze, ovvero sensibilizzare le Istituzioni affinché venga da subito ridotta la grave e cronica carenza di personale di Polizia Penitenziaria, la revisione di alcuni punti dell’attuale PIL il quale risulta, secondo noi, discriminatorio nei confronti degli Operatori di Polizia Penitenziaria, oltre che riequilibrare l’attuale situazione dei detenuti, ovvero allontanare dallo stabilimento penitenziario paolano i soggetti con problemi di salute mentale e facinorosi, in quanto di difficile contenimento, attesa la grave carenza di Personale e l’inadeguatezza strutturale.

In attesa di risposte celeri e concrete, si ribadisce lo stato di agitazione sindacale permanente.

IL COORDINATORE C.I.S.L. F.N.S.

LOMBARDO Andrea