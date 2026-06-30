Papasidero conquista la Bandiera Arancione del Touring Club: entra tra i borghi d’eccellenza d’Italia

di Nicoletta Toselli

PAPASIDERO – Un importante riconoscimento premia il percorso di valorizzazione del territorio intrapreso negli ultimi anni. Papasidero entra ufficialmente nella rete delle Bandiere Arancioni del Touring Club Italiano, il marchio di qualità turistico-ambientale riservato ai piccoli borghi dell’entroterra che si distinguono per l’eccellenza dell’accoglienza, la tutela del patrimonio storico, culturale e paesaggistico e la capacità di promuovere un turismo sostenibile.

L’annuncio è stato reso noto dal Touring Club Italiano insieme all’ingresso di altri cinque nuovi Comuni italiani: Cagli, nelle Marche, Montefusco, in Campania, Sassetta, in Toscana, Stenico, in Trentino, e Vastogirardi, in Molise. Sale così a 308 il numero complessivo dei borghi certificati in Italia, una rete che rappresenta oggi uno dei principali punti di riferimento per il turismo di qualità nei piccoli centri.

Per la Calabria il riconoscimento assume un significato ancora più rilevante, considerato che sono ancora pochi i Comuni della regione ad aver ottenuto la Bandiera Arancione. Un risultato che valorizza il lavoro svolto dall’Amministrazione comunale insieme agli operatori turistici, alle associazioni e all’intera comunità locale nel promuovere e preservare il patrimonio del borgo.

Situato nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, Papasidero è immerso in un contesto naturalistico di straordinario pregio, che comprende anche la Riserva Naturale Orientata della Valle del Fiume Lao. Il territorio è conosciuto per il Parco Archeologico della Grotta del Romito, tra i più importanti siti preistorici dell’Italia meridionale, e per il Santuario della Madonna di Costantinopoli, edificato ai piedi di una parete rocciosa lungo il corso del Lao.

Negli anni il borgo ha saputo affermarsi anche come meta del turismo esperienziale e outdoor grazie alle attività di rafting, kayak, canyoning, trekking, escursionismo e percorsi in quad, capaci di attirare visitatori alla ricerca di un contatto autentico con la natura. A completare l’offerta contribuiscono le produzioni tipiche locali, tra cui fagioli bianchi, fichi secchi, salumi e formaggi, oltre a tradizioni profondamente radicate come la Fucarazza dell’Immacolata, il grande falò comunitario che ogni anno richiama residenti e visitatori.

La Bandiera Arancione viene assegnata al termine di un rigoroso percorso di valutazione che prende in esame numerosi parametri, tra cui qualità dell’accoglienza, servizi turistici, tutela del patrimonio culturale e ambientale e sostenibilità. L’ingresso nella rete rappresenta un’opportunità di crescita e di promozione per Papasidero, rafforzandone il ruolo tra le destinazioni d’eccellenza del turismo lento, naturalistico e culturale.

L’Amministrazione comunale ha espresso soddisfazione e gratitudine per il prestigioso riconoscimento, sottolineando come questo traguardo rappresenti non un punto di arrivo, ma un nuovo stimolo a investire nella qualità dell’accoglienza, nella tutela del patrimonio e nello sviluppo di un modello turistico sempre più sostenibile, con l’obiettivo di far conoscere Papasidero a un pubblico sempre più ampio, in Italia e all’estero.