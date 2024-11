Parco archeologico nazionale di Locri Epizefiri: Natale al Museo

Sarà un dicembre intenso quello promosso dalla direzione del Parco archeologico nazionale di Locri Epizefiri che offrirà un ricco calendario di appuntamenti, pensati per abbracciare diversi target di pubblico.

Si parte il 1 dicembre con una doppia opportunità: oltre all’ingresso gratis per tutte e tutti, in occasione dell’iniziativa ministeriale della prima domenica del mese gratuita, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, in collaborazione con l’associazione Itineraria Bruttii, si svolgerà l’ormai consueto appuntamento dei laboratori, questa volta dedicati a tutte le fasce di età. Insieme con l’azienda Ricciardi, specializzata in restauro, sarà offerto a tutti i visitatori un laboratorio di mosaico e di restauro delle ceramiche. Durante il workshop saranno spiegate le tecniche di lavorazione e realizzati piccoli manufatti. Il laboratorio è gratuito e destinato ad un massimo di 25 partecipanti, con prenotazione obbligatoria.

L’appuntamento con i laboratori prosegue l’8 dicembre, alle ore 16.30, con “Decora l’albero”, destinato ad utenti dai 6 ai 10 anni. Ispirati dai reperti custoditi nel nostro museo, i bambini saranno coinvolti nella creazione delle decorazioni per l’albero delle feste. Il laboratorio è gratuito ed è necessaria la prenotazione.

Il 12 dicembre alle ore 17.30 torna il consueto appuntamento con “Un caffè…storicamente corretto – I giovedì del Circolo di Studi Storici Le Calabrie al Museo archeologico di Locri” che vedrà protagonista lo storico dell’arte Lorenzo Riccardi nella presentazione del suo volume dal titolo “Corpus della pittura monumentale bizantina in Italia – Calabria”.

Il 20 dicembre alle ore 17.30, con il Sidus Club, sarà illustrata l’opera fotografica di Nicola Delfino in occasione della presentazione del volume “Scatti d’autore. La Calabria e i Calabresi” curato dalla figlia del fotografo Laura, già Direttrice del Museo di Bova Marina.

Il 28 dicembre, dalle ore 15.00, l’Archeoclub di Locri offrirà a tutti i visitatori la consueta passeggiata archeologica natalizia, alla scoperta del Parco e del Museo della polis.

Il 2025 partirà con un laboratorio dal titolo “Una storia ancora da raccontare” per bambini dagli 8 ai 12 anni. Il 5 gennaio, dalle ore 16.30, infatti gli utenti saranno coinvolti nella realizzazione e messa in scena dei miti e degli eroi di Locri Epizefiri. Sempre nella stessa giornata sarà garantito a tutte e a tutti l’ingresso gratuito.

Oltre ai numerosi eventi, sarà assicurata massima accessibilità e fruizione del Parco e dei musei che saranno visitabili in tutti i giorni festivi, con la sola esclusione del 25 dicembre.

«Il programma pensato per il periodo festivo è dedicato soprattutto alle famiglie, con diversi laboratori e attività mirate su questo target, per dare l’opportunità ai visitatori di vivere momenti di condivisione familiare all’interno di un luogo della cultura evocativo e suggestivo come Locri Epizefiri – ha commentato la Direttrice Elena Trunfio – Attenzione massima ai bambini ma anche appuntamenti di approfondimento culturale ad ampio raggio sono le caratteristiche del nostro “Natale al Museo”».

Appuntamento dunque a Locri Epizefiri. Per informazioni e prenotazioni: drm-cal.locri@cultura.gov.it – 0964.390023 – 334.6126386.

Si specifica che il programma potrebbe subire variazioni. Consultare i canali social del Museo per essere sempre aggiornati.