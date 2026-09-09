Parco Biometano, Ecoross: «Impianto gestito nel rispetto delle regole. Nessun allarmismo, pronti al confronto»

Parco Biometano di Ecoross è un impianto regolarmente autorizzato, moderno e gestito nel rispetto delle normative vigenti, dotato di tecnologie avanzate e basato su processi biologici complessi per il trattamento e la valorizzazione della frazione organica dei rifiuti.

Fin dalla sua progettazione, Parco Biometano è stato concepito secondo una filosofia di “cancelli aperti”, con percorsi didattici, aree verdi e spazi dedicati ad attività culturali e divulgative, nella volontà di favorire la conoscenza della struttura e il rapporto con la comunità.

L’obiettivo è sempre stato quello di fare di Parco Biometano una realtà capace di generare valore per il territorio, coniugando la funzione industriale con un’attenzione costante al contesto ambientale e sociale.

«Abbiamo scelto fin dall’inizio di aprire le porte dell’impianto perché crediamo che conoscere sia il primo passo per comprendere sottolinea Walter Pulignano, amministratore di Ecoross.

Vogliamo che il territorio possa vedere e capire ciò che facciamo e conoscere da vicino il valore e le potenzialità dell’economia circolare».

Ecoross recepisce con attenzione le preoccupazioni espresse e considera ogni segnalazione meritevole di ascolto e verifica; allo stesso tempo, non può accettare che il tutto venga trasformato in una fonte di generale allarmismo o essere addirittura utilizzato per alimentare strumentali campagne di contrapposizione politica, assolutamente estranee alla policy aziendale.

Una segnalazione merita di essere ascoltata e verificata, senza per ciò stesso dover attribuire a Parco Biometano responsabilità e conseguenze sulla salute, sul turismo, sul lavoro o sulle attività economiche del territorio.

«Siamo i primi a voler ascoltare chi vive e lavora nell’area e a verificare ogni situazione che ci viene rappresentata sottolinea Walter Pulignano.

Ma proprio perché prendiamo sul serio queste preoccupazioni, non possiamo accettare che vengano alimentati allarmismi o che una percezione venga utilizzata per creare contrapposizioni o fare politica. Su temi che riguardano il territorio e la comunità serve senso di responsabilità da parte di tutti».

Ecoross ritiene infatti che il confronto debba rimanere concreto, trasparente e rispettoso dei diversi ruoli, lasciando agli enti preposti il compito di effettuare le verifiche e le valutazioni di competenza.

L’azienda non si sottrae dunque al confronto, ma intende al contrario favorirlo e promuoverlo.

Detta volontà si è già tradotta peraltro in un’iniziativa concreta: Ecoross ha inviato una formale missiva al Comune di Corigliano-Rossano e all’Associazione Zona Industriale di Corigliano, chiedendo di organizzare quanto prima un incontro.

L’obiettivo è avviare un dialogo diretto, mettendo a disposizione tutte le informazioni utili per un esame condiviso della situazione.

Parco Biometano opera 24 ore su 24, 365 giorni l’anno ed è costantemente monitorato nella propria attività, oltre ad essere sottoposto a periodici controlli ambientali da parte delle Autorità di settore, a presidio e garanzia del puntuale rispetto delle prescrizioni di legge.

Nondimeno, qualora gli enti competenti ritenessero opportuno effettuare ulteriori verifiche, Ecoross conferma la piena disponibilità a collaborare.

«Siamo noi i primi interessati affinché l’impianto operi nelle migliori condizioni e non arrechi alcun disagio, innanzitutto alle persone che vi lavorano ogni giorno sottolinea Walter Pulignano.

Per questo abbiamo ritenuto importante fare noi il primo passo e chiedere di accelerare l’incontro. Vogliamo ascoltare, confrontarci e verificare insieme ogni aspetto».

«Metteremo a disposizione dati, informazioni, documentazione e competenze. Se dalle verifiche dovesse emergere qualche aspetto migliorabile, saremo i primi ad affrontarlo e, se necessario, a fare anche di più».

L’azienda conferma, ancora una volta, la propria volontà di proseguire il confronto con il territorio, nel sereno convincimento che dialogo, trasparenza e collaborazione siano gli strumenti migliori per costruire un rapporto solido e una civile convivenza tra il Parco Biometano e la comunità.

«Non vogliamo alimentare polemiche. Vogliamo affrontare ogni aspetto con serietà, verificarlo e, se necessario, intervenire. Abbiamo fatto il primo passo perché siamo i primi interessati a che il Parco Biometano operi nelle migliori condizioni e in piena sintonia con il territorio.

È questa la strada che intendiamo seguire: fatti, confronto e soluzioni concrete», conclude Walter Pulignano, amministratore di Ecoross.