Parco di Locri Epizefiri, gli eventi di aprile

Continuano le attività di valorizzazione del Parco archeologico Nazionale di Locri Epizefiri che per tutto il mese di aprile assicurerà aperture straordinarie e la consueta vivacità nel campo degli eventi di promozione culturale. Dopo il suggestivo “ritorno” della dea Persefone sulla terra, celebrata lo scorso 25 marzo con la prima del reading “Persefone. Incanto di Primavera” di e con Katia Colica e Antonio Aprile, il mese entrante offrirà diverse occasioni di fruizione, assicurando piena apertura e accoglienza. L’antica colonia locrese sarà infatti visitabile tutti i giorni festivi del 9, 10, 24 e il 25 aprile, e in particolare nei giorni del 2 e del 25 aprile l’ingresso al Museo e al Parco Archeologico Nazionale sarà gratuito. Dall’8 aprile inoltre il Museo del Territorio di Palazzo Nieddu sarà aperto anche il sabato pomeriggio, dalle ore 14.00 alle 20.00, con ingresso sempre gratuito.

«Sarà un aprile intenso per il nostro Parco, non solo aperture straordinarie nei giorni festivi ma un calendario serrato di visite guidate e progetti con le scuole. Oltre al rinnovo del progetto PTCO con l’Istituto Marconi, tutte le date di aprile destinate alle scuole sono già sold-out, segno di un interesse crescente nei confronti del nostro Parco – ha commentato la Direttrice del Parco Elena Trunfio. In questi mesi invernali abbiamo lavorato molto sulla didattica, offrendo laboratori dedicati al pubblico in età scolare, e riallacciando il rapporto con le scuole del territorio. Questa attività è per noi fondamentale perché crediamo che i ragazzi siano nostri interlocutori privilegiati. Stiamo anche immaginando una serie di eventi dedicati con tematiche vicine ai ragazzi, per consolidare l’idea che il nostro Parco archeologico è un luogo dove fare comunità e dove tutti possano sentirsi rappresentati».

Oltre all’attività di valorizzazione si sta portando avanti inoltre un’intensa attività di manutenzione e progettazione, al fine di adeguare il Parco archeologico alle più moderne norme sull’accessibilità.

«Abbiamo avviato nelle scorse settimane alcuni interventi di manutenzione straordinaria del Parco, anche in vista della stagione estiva, e stiamo concludendo le procedure amministrative per avviare i lavori di sistemazione della “piazza esterna” del Museo e di efficientamento energetico – prosegue la Direttrice Trunfio. Stiamo inoltre concludendo la progettazione esecutiva del grande intervento di miglioramento dell’accessibilità del Parco archeologico che ci sta impegnando molto ma che siamo certi rappresenterà una grossa opportunità per Locri Epizefiri».

Appuntamento dunque nella città di Zaleuco, dalle ore 9.00 alle ore 20.00 (ultimo accesso al Parco un’ora prima del tramonto), per tutto aprile tranne nei giorni del 3,11,17 e 26 aprile. Nelle date del 2 e del 25 aprile l’ingresso al Parco sarà gratuito.

Il Museo del Territorio di Palazzo Nieddu sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle 13.00, il martedì e venerdì anche dalle ore 14.00 alle 17.00 e dall’8 aprile anche di sabato dalle ore 14.00 alle ore 20.00 con ingresso sempre gratuito.

È possibile acquistare il biglietto online sul sito www.coopculture.it Per info: drm-cal.locri@cultura.gov.it – Tel. +39 334.6126386 – 0964.390023.