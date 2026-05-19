Parco Valle del Coriglianeto, Straface: “Con la nomina del Commissario Ioele parte finalmente la fase operativa”

“Con la nomina del commissario straordinario del Parco naturale regionale Valle del Coriglianeto, individuato nella persona di Giovanni Ioele, dipendente del Dipartimento Ambiente della Regione Calabria, si apre finalmente la fase operativa di un percorso al quale ho lavorato personalmente fin dalla scorsa legislatura, quando ho redatto e promosso la proposta di legge istitutiva del Parco”.

È quanto dichiara l’assessore regionale alle Politiche sociali, Welfare e Benessere Animale, Pasqualina Straface, esprimendo grande soddisfazione per la Delibera regionale N. 25401, relativo all’individuazione del nuovo Commissario straordinario.

“Il Parco del Coriglianeto, la sua nascita e oggi l’inizio della sua governance sottolinea Straface non è una pratica amministrativa qualsiasi.

È una battaglia identitaria, ambientale e politica che nasce da lontano, da una visione precisa: tutelare uno dei patrimoni naturalistici più importanti di Corigliano-Rossano e trasformarlo in uno strumento vero di protezione, educazione ambientale, fruizione sostenibile e sviluppo”.

Il Parco naturale regionale Valle del Coriglianeto è stato istituito con Legge regionale N.23 del 15 maggio 2024, frutto dell’iniziativa legislativa portata avanti dalla stessa Pasqualina Straface nella precedente esperienza consiliare.

La nomina del commissario straordinario rappresenta ora il passaggio necessario per accompagnare la fase transitoria dell’Ente Parco fino alla costituzione degli organi ordinari previsti dalla normativa.

“Dopo l’approvazione della legge prosegue l’assessore era fondamentale evitare che il Parco restasse solo sulla carta.

Con la nomina del commissario si avvia il lavoro concreto che dovrà portare alla strutturazione dell’Ente, alla definizione degli adempimenti gestionali e alla piena operatività degli strumenti di governo del Parco”.

La Valle del Coriglianeto rappresenta un bene ambientale e paesaggistico di valore strategico, non solo per la terza città della Calabria, per la Presila jonica e la Sibaritide ma per l’intera Calabria.

Parliamo di un’area che custodisce una biodiversità ricchissima, corsi d’acqua e boschi e una memoria storica sociale che affonda le sue radici nella civiltà contadina e nella primissima fase di industrializzazione della Calabria.

“Il Parco aggiunge l’Assessore regionale dovrà diventare un presidio di tutela ecologica, ma anche un laboratorio di turismo lento, didattica ambientale, prevenzione del dissesto e valorizzazione delle aree interne e collinari della città”.

“A Giovanni Ioele conclude Straface formulo i migliori auguri. Lo attende una responsabilità importante: guidare la fase fondativa del Parco con equilibrio, competenza e attenzione al territorio.

Ringrazio il presidente Roberto Occhiuto e l’assessore regionale all’Ambiente Antonio Montuoro per aver dato seguito a un percorso che oggi entra finalmente nel vivo”.