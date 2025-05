Parte la Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile della Calabria

Il 28 aprile si è ufficialmente insediato il Comitato di Coordinamento della Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile della Calabria – RUS Calabria.

L’accordo di costituzione della RUS Calabria è stato sottoscritto dai Magnifici Rettori delle tre università statali calabresi nel mese di novembre dello scorso anno, dopo l’approvazione dell’accordo da parte degli organi di governo degli stessi atenei.

Il Comitato di Coordinamento è composto dalla prof.ssa Marina Mistretta e dal dott. Giacomo Falcone per l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, dal prof. Raffaele Zinno e dal prof. Giuseppe Piero Guido per l’Università della Calabria e dalle prof.sse Angela Caridà e Monia Melia per l’Università Magna Graecia di Catanzaro.

Nella seduta del 28 aprile scorso il comitato ha eletto il prof. Zinno come primo presidente del Comitato, che resterà in carica per il triennio 2025-2027.

La partnership tra le tre università calabresi è stata promossa dalla RUS nazionale, al fine di declinare a livello territoriale/regionale gli obiettivi nazionali e di incrementare l’impatto del sistema universitario sul territorio regionale, generando ricadute positive in termini ambientali, etici, sociali ed economici delle azioni poste in essere dagli aderenti alla Rete regionale.

In linea con le finalità della RUS nazionale, la RUS Calabria assume l’impegno ad orientare le attività istituzionali degli atenei membri verso gli obiettivi di sostenibilità integrata e mira a valorizzare le competenze e le esperienze locali, orientando le attività del sistema universitario calabrese orientate a contribuire al raggiungimento dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile di Agenda 2030 dell’ONU.

La rete RUS nazionale, promossa dalla CRUI – Conferenza dei Rettori delle Università Italiane – nel 2016, è la prima esperienza di coordinamento e condivisione tra tutti gli Atenei italiani impegnati sui temi della sostenibilità ambientale e della responsabilità sociale.

Ad oggi sono 88 gli atenei italiani aderenti alla RUS e impegnati nella diffusione della cultura e delle buone pratiche di sostenibilità, sia al loro interno che nei territori di riferimento.

Il Magnifico Rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, il Prof. Giuseppe Zimbalatti, è stato direttamente nominato dalla Presidente della CRUI, come membro del Comitato di Coordinamento nazionale.

La costituzione del comitato di coordinamento regionale è il primo passo fondamentale per concretizzare a livello regionale la visione strategica nazionale, che è caratterizzata come dichiarato dal Presidente della RUS nazionale, il prof. Carmine Trecroci dell’Università di Brescia da uno spirito di confronto e continuo coinvolgimento della comunità universitaria, per intensificare gli sforzi per la riduzione dell’impronta ecologica delle nostre università e del territorio.