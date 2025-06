Partecipazione del giovane pilota Salvatore Giglio al Gravity Race Campionato Interregionale Calabria/Sicilia – Categoria N5K Pro

È stata una vera e propria dimostrazione di forza quella messa in scena da Salvatore Giglio, protagonista indiscusso della prima Gravity Race Car sul tecnico tracciato di Campodorato.

Già dalle prove libere, la pista ha lanciato un chiaro segnale: il #107 è l’uomo da battere.

Nel primo giorno, durante le prove libere, Salvatore ha fermato il cronometro su un ottimo 58.7, un tempo che ha subito messo in luce il suo stato di forma e la bontà del lavoro svolto sul mezzo. E non era che l’inizio.

In seguito, ha ulteriormente migliorato, chiudendo con un miglior tempo assoluto di 54.32 su un totale di 19 piloti in categoria N5K Pro. Giglio ha lasciato tutti a bocca aperta grazie a un set-up perfetto, traiettorie pulite e una gestione gara impeccabile.

Ma il meglio doveva ancora arrivare. L’8 giugno, nella gara ufficiale, Salvatore ha firmato un autentico capolavoro:

Vittoria in tutte e tre le manche Miglior tempo totale: 3:54.32

Il suo stile di guida è stato un mix letale di aggressività, precisione e strategia, dominando ogni settore del tracciato e mettendo in riga la concorrenza senza mai lasciare spazio a repliche.

L’evento, organizzato dalla Scuderia Speed Down Project, ha rappresentato una delle tappe clou del Campionato Interregionale USACLI Calabria/Sicilia, attirando pubblico e appassionati da tutta la regione.

Emozioni ad alta velocità e un pilota, Salvatore Giglio, che ha trasformato il weekend in uno show personale. Il paddock lo sa: la sfida per il titolo è appena cominciata, ma con queste premesse il #107 è già una garanzia.

Prossima tappa? Gli avversari sono avvisati: Giglio non ha intenzione di rallentare.

Un ringraziamento speciale va a Francesco Rotella, il cui materiale performante ha contribuito in modo decisivo a regalare a Salvatore una grande soddisfazione in questa seconda gara di Campionato Italiano.