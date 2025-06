“Partecipazione e Comunità con No.S.S. – Non Siete Soli”

Si informa la collettività che in data 23 giugno 2025, alle ore 18:00, presso la sede del Villaggio dei Giovani, Via Gebbione C/da Ragaglioti, Reggio Calabria (RC), si terrà l’evento denominato “Partecipazione e Comunità con No.S.S. – Non Siete Soli”.

L’iniziativa è consecutiva al percorso di collaborazione intrapreso tra la Rete dei Comitati di quartiere di Reggio Calabria e i rappresentanti della Polizia di Stato della Questura di Reggio Calabria, impegnati in una campagna di sensibilizzazione sul territorio provinciale di Reggio Calabria, denominata appunto “No.S.S. – Non Siete Soli”, finalizzata a prevenire e reprimere episodi di truffe, raggiri ed episodi di microcriminalità a discapito dei cittadini.

Durante l’incontro del 23 giugno, aperto alla cittadinanza, il personale della Polizia di Stato illustrerà un’importante reportistica sulle attività svolte ed i risultati conseguiti, grazie anche alla condivisione di informazioni nell’ambito di una rete di comunicazioni tra i componenti dei comitati e non solo.

Inoltre saranno rappresentate le prossime attività pianificate sul territorio e le modalità con le quali si svolgeranno gli incontri di sensibilizzazione della succitata campagna informativa.

In tale contesto i rappresentanti dei Comitati di quartiere illustreranno da parte loro le iniziative svolte e quelle che intendono svolgere, sarà quindi evidenziata l’importanza del ruolo dei Comitati, della partecipazione e della collaborazione con le figure istituzionali e sociali, al fine di perseguire la crescita del territorio inteso come comunità, passando attraverso l’importanza di giungere il prima possibile ad un regolamento comunale che valorizzi queste importanti realtà territoriali.

Si invita pertanto la cittadinanza alla partecipazione, in quanto saranno condivise informazioni utili sia in materia di sicurezza e sia per migliorare la qualità di vita nel proprio quartiere.

A tal riguardo, si porge un cordiale invito anche agli organi di informazione.

In rappresentanza della Rete dei Comitati di quartiere RC, Dott. Fabio Putortì