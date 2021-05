Partita compagna vaccinali da Hitachi, il plauso del consigliere Versace e dell’assessora Calabrò

Condividi

Questa mattina, l’assessora comunale Irene Calabrò ed il consigliere metropolitano delegato Carmelo Versace, hanno preso parta alla presentazione della campagna vaccinale promossa dalla Hitachi che coinvolgerà tutti i dipendenti del colosso industriale di Torre Lupo, compresi i lavoratori dell’indotto.

«Una giornata importante per Reggio e per la Calabria», ha detto l’assessora Calabrò sottolineando come «il management Hitachi abbia voluto condividere un’iniziativa che parte dalla nostra regione interessando, più in generale, tutte le maestranze del gruppo».

Secondo la delegata alle Attività produttive nella giunta Falcomatà, dunque, «siamo di fronte ad una vera e propria inversione di tendenza che vede le fabbriche al centro di un programma fondamentale per l’intero Paese in un momento storico delicatissimo».

Ad Hitachi saranno vaccinate fra le 500 e le 800 persone al giorno che per Calabrò, «rappresenta segnale di forte attenzione per gli operai sotto il profilo delle tutele sul posto di lavoro e fuori». Alla presenza del Commissario alla Sanità, Guido Longo ha concluso l’assessora Calabrò Hitachi ha riunito Regione, Città Metropolitana e Comune per un momento di condivisione di un’attività ricca di significato.

Pure il consigliere metropolitano Carmelo Versace ha parlato di «riunione molto importate che ha rafforzato l’importanza del lavoro e dei lavoratori».

Ad Hitachi ha aggiunto va anche il merito di aver suggellato una fase di sinergia istituzionale molto indicativa con la Regione, la Città Metropolitana, il Comune ed il Commissario Longo, al quale va il nostro ringraziamento, protagonisti di una pagina importante per il territorio.

Dentro una fabbrica ha concluso Versace ha preso forma un progetto che è un segnale positivo non soltanto per la Calabria, ma per il Paese intero.