«Pasolini e…»: un viaggio nel mondo di Pier Paolo Pasolini, a cinquant’anni dalla sua morte

di Nicoletta Toselli

Prosegue a Lamezia Terme il lungo percorso culturale dedicato a Pier Paolo Pasolini, a cinquant’anni dalla sua scomparsa. Il progetto «Pasolini e…», promosso dal Sistema Bibliotecario Lametino con il sostegno della Regione Calabria e la collaborazione del Centro Sperimentale di Cinematografia, della Calabria Film Commission, di Ubik Lamezia Terme e di altre realtà culturali, si configura come un articolato viaggio nel mondo pasoliniano, tra cinema, letteratura, filosofia, musica e impegno civile.

Ospitato nel suggestivo Chiostro di San Domenico – Caffè Letterario di Lamezia Terme, il programma è concepito come un mosaico di voci e riflessioni: studiosi, artisti, registi e scrittori rileggono il pensiero di Pasolini intrecciandolo con la contemporaneità.

Il percorso si è aperto il 24 ottobre con l’incontro inaugurale e la proiezione di Accattone, film d’esordio del 1961 che ha segnato l’inizio del suo straordinario cammino cinematografico. A novembre sono già andati in scena i primi approfondimenti, dedicati a Julian Beck (4 novembre) e ad Alberto Moravia (7 novembre, con l’intervento di Dacia Maraini), testimoniando quanto le relazioni intellettuali e umane abbiano rappresentato per Pasolini un costante terreno di confronto e ispirazione.

Il programma prosegue ora con Pasolini e… Federico Fellini (10 novembre, con Roberto Chiesi), Ernesto De Martino (11 novembre, con Stefano De Matteis) e la proiezione del documentario Comizi d’amore (14 novembre), ritratto lucido dell’Italia del dopoguerra. Seguiranno Pasolini e… il calcio (17 novembre, con Claudio Dionesalvi) e Pasolini e… la filosofia (19 novembre, con Massimo Iiritano).

Sempre a novembre sono previsti numerosi momenti di approfondimento attraverso i libri: Pier Paolo Pasolini e Maria Callas – Cronaca di un amore di Giuseppe Garrera (20 novembre), Salò o le 120 giornate di Sodoma (24 novembre, con Giulia Scaglione), La voce di Pasolini di Mario Sesti (27 novembre) e Patti Smith (28 novembre, con Roberto Calabretto). Il mese si chiuderà con Pasolini e… Raf Vallone (29 novembre), dedicato al rapporto tra il regista e l’attore calabrese.

A dicembre, il programma si farà ancora più intenso e multidisciplinare: Pasolini giornalista di Domenico Marino (4 dicembre), Ultimo cielo Calabria di Mimmo Calopresti (9 dicembre), Notturno Pasolini (10 dicembre) e la proiezione de Il Vangelo secondo Matteo (11 dicembre) offriranno nuove chiavi di lettura. Seguiranno le presentazioni dei volumi Un caso mai chiuso di Stefano Maccioni (12 dicembre) e Sotterraneo di luce di Francesca Tesoro (13 dicembre).

Il 15 dicembre sarà la volta di Pasolini e… il PCI con Gianni Cuperlo, mentre il 17 dicembre Angelica Siciliano approfondirà Pasolini e… Giorgio Bassani. Il giorno successivo, 18 dicembre, la giornalista e saggista Simona Zecchi presenterà il suo libro Pasolini. Disobbediente eseguito, seguita il 19 dicembre da Pasolini e… la Grecia con Massimo Fusillo.

Di rilievo anche la presenza di Carlo Fanelli, professore associato presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università della Calabria. Fanelli è ideatore della rassegna «Pasolini e…», ne cura la direzione scientifica e fa parte del direttivo del ICSAIC (Istituto Calabrese per la Storia dell’Antifascismo e dell’Italia Contemporanea). Tra le sue più recenti pubblicazioni figura il volume Pasolini e la Calabria – Atti del Convegno di Acri (24‑25 marzo 2023) (Pellegrini Editore, 2024), a cura di Fanelli e promosso dall’ICSAIC, che raccoglie gli atti del convegno nazionale e offre un’approfondita riflessione sul rapporto tra Pasolini e la regione Calabria.

Fanelli partecipa a più appuntamenti del ciclo: oltre a moderare la presentazione del volume Boccaccio il 6 dicembre, sarà protagonista il 13 dicembre con la presentazione del libro di Carlo Vecce, Codices Sibilla. Il segreto di Gutenberg (Giunti), offrendo – con la sua consueta sensibilità critica – un contributo prezioso per comprendere le eredità letterarie e simboliche del mondo pasoliniano.

Il programma culminerà tra il 27 e il 28 dicembre, con la presentazione del sito ufficiale del progetto e la proiezione del film Pasolini, un delitto italiano di Marco Tullio Giordana, che riporta la riflessione all’enigma della sua tragica fine, ancora oggi oggetto di dibattito.

Attraverso più di due mesi di incontri, testimonianze e opere, «Pasolini e…» si afferma come un grande laboratorio di pensiero collettivo. Un percorso che non si limita a celebrare un anniversario, ma invita a ritrovare nella voce di Pasolini – poeta, cineasta e intellettuale “corsaro” – la forza di una parola che continua a interrogare il presente e a illuminare il nostro tempo.