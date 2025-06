Pasquale Anselmo, la voce di Nicolas Cage e Saul Goodman, a Diamante per un workshop esclusivo sul doppiaggio

DIAMANTE – Un appuntamento da cerchiare in rosso per tutti gli aspiranti doppiatori e gli appassionati di cinema e televisione. Il 6 e 7 giugno prossimi, la città di Diamante avrà l’onore di ospitare Pasquale Anselmo, una delle figure più autorevoli e riconoscibili del doppiaggio italiano, per un workshop intensivo che promette di svelare i segreti di un mestiere tanto affascinante quanto complesso.

L’evento, organizzato con cura dalla Scirocco Film Academy in sinergia con l’Accademia dell’Ancia, rappresenta un’occasione formativa di altissimo livello. Anselmo, la cui voce ha caratterizzato in Italia attori del calibro di Nicolas Cage, l’agente Phil Coulson dell’universo Marvel (interpretato da Clark Gregg) e l’indimenticabile avvocato Saul Goodman (Bob Odenkirk) nelle acclamate serie “Breaking Bad” e “Better Call Saul”, guiderà i partecipanti in un viaggio immersivo nel mondo del doppiaggio.

Durante le due giornate, che si terranno presso la sede della Scirocco Film Academy in via Benedetto Croce 14, gli iscritti potranno beneficiare della vasta esperienza di Anselmo, apprendendo tecniche e trucchi del mestiere da un vero maestro. A impreziosire ulteriormente l’esperienza, la presenza dell’attore Antonio Fulfaro, che curerà la direzione artistica del workshop.

L’entusiasmo per questa iniziativa, patrocinata dal Comune di Diamante, è palpabile. “È un’occasione rara per imparare da uno dei maestri del doppiaggio italiano e scoprire da vicino i segreti di una professione affascinante e ancora poco conosciuta”, sottolineano con orgoglio gli organizzatori, evidenziando l’unicità dell’opportunità offerta ai partecipanti. Un’occasione, dunque, per trasformare la passione per la voce in una concreta prospettiva professionale, sotto la guida di una leggenda del microfono.