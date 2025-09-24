Pasquale Tridico a Frascineto: “Questi paesi custodiscono la storia e la cultura della comunità arbëreshe”

Frascineto (CS), 24 settembre 2025 – Un partecipatissimo incontro per Pasquale Tridico a Frascineto, a cui hanno preso parte il sindaco Angelo Catapano, amministratori, dirigenti politici locali e Giuseppe Graziano, Consigliere Regionale uscente. Nel centro arbëreshe, il candidato alla carica alla presidenza della Regione Calabria, ha avuto modo di poter apprezzare le risorse culturali e naturali del territorio. Una piazza viva, accogliente, con donne e uomini che nonostante tutto non smettono di credere che la Calabria possa cambiare. “Questi paesi – ha affermato Tridico -, custodiscono la storia e la cultura della comunità arbëreshë, una ricchezza che ha dato identità e forza a queste terre. Ed è stato emozionante sentire quanto ci tengano a difenderla e a trasmetterla alle nuove generazioni. Nella piazza dedicata all’eroe Skanderbeg – ha evidenziato -, ho ascoltato storie diverse ma con lo stesso filo conduttore: la voglia di non arrendersi, di restare, di costruire qui un futuro possibile. È da questa energia che dobbiamo ripartire”.