Passaggio delle Consegne al Rotary Club Reggio Calabria Est: Bruno Pansera e Giulia Naimo si scambiano il testimone per l’A.R. 2026-2027

Il 15 luglio 2026 si è svolta presso la Terrazza dell’Accademia Gourmet di Reggio Calabria la Cerimonia del Passaggio delle Consegne del Rotary Club Reggio Calabria Est.

L’evento ha sancito ufficialmente il passaggio di testimone per l’Anno Rotariano 2026-2027 tra la Presidente uscente, Giulia Naimo e il neo-Presidente, Bruno Antonio Pansera.

Presenti numerose e autorevoli autorità civili e rotariane: il Governatore del Distretto 2102 Dino De Marco, l’Assistente del Governatore Enzo Papalia, il Facilitatore Mimmo Chindemi e i Past District Governor: Alfredo Focà, Luciano Lucania e Maria Pia Porcino.

Anche il Governatore Eletto, Salvatore Perri, ha voluto manifestare con un partecipato messaggio la sua vicinanza alla Past President e a Bruno Pansera.

Hanno, inoltre, onorato l’evento prestigiose personalità del mondo accademico e universitario, tra le quali i Professori Massimiliano Ferrara, Antonio D’Elia e Osamu Takahashi.

Il Magnifico Rettore Giuseppe Zimbalatti ha inviato i cari auguri al neo presidente Pansera. Giunti anche gli auguri di Antonio Marziale e del Sindaco Giovanni Verduci. Ospiti del neo Presidente, anche l’ Avv. Federico Milia e l’Avv. Cusumano.

Nel suo primo discorso ufficiale di apertura, il subentrante Presidente Bruno Pansera ha rievocato il proprio legame con la famiglia, intesa quale prima e insostituibile forma d’identità, capace di trasmettere i principi fondamentali che hanno guidato la sua crescita personale e la sua affermazione professionale all’interno dei valori rotariani.

Successivamente, ha delineato gli obiettivi programmatici per il nuovo anno rotariano 2026-2027, auspicando che il club possa diventare come l’ulivo, albero paziente e resiliente, capace di affrontare ogni difficoltà, pronto ad accogliere nuovi soci, nuove idee e nuove energie.

Nel corso della cerimonia è stata presentata ufficialmente la squadra che supporterà il neo-Presidente in questa avventura: Vice Presidente Nino Alberti, Segretaria Maria Carmela Chilà, Tesoriere Giulia Minniti, Segretario Esecutivo Mariantonietta Rapisarda, Prefetto Mariella Rullo.

Ad arricchire le competenze del Consiglio Direttivo contribuiranno i Consiglieri: Giulia Naimo, Luisella Marra, Gina Scordo, Caterina Festa, Pino Granata, Carmen Lucisano, Attilio Tuscano e Cosimo Sframeli.

Successivamente, il Presidente Pansera ha conferito il titolo di socio onorario al Governatore Dino De Marco, un riconoscimento speciale per la sua instancabile dedizione ai valori del Rotary e per la costante e affettuosa vicinanza dimostrata al Club.