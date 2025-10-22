Passeggiata Rosa: un cammino di prevenzione e consapevolezza a Santa Maria del Cedro

di Nicoletta Toselli

Unire salute, solidarietà e condivisione: è questo lo spirito con cui domenica 26 ottobre 2025 si terrà a Santa Maria del Cedro la Passeggiata Rosa, iniziativa promossa dall’associazione Donna Mediterranea ODV, in collaborazione con il Comune di Santa Maria del Cedro, la Regione Calabria, CSV Cosenza ETS e il Servizio Civile Universale, con il sostegno di Komen Italia.

Un appuntamento dedicato alla prevenzione e al benessere, aperto a tutti e caratterizzato da un gesto semplice e simbolico: indossare una maglietta bianca, per testimoniare la volontà di camminare insieme verso una maggiore consapevolezza della propria salute.

Il ritrovo è previsto alle ore 9:00 presso Torre Nocito, in via Palazzo n.48. Dopo la partenza, il gruppo percorrerà un tratto di circa 1,2 chilometri, con sosta presso Palazzo Galiano, per poi fare ritorno al punto di partenza, dove è previsto un coffee break e, a seguire, alle ore 11:00, il convegno dedicato alla prevenzione femminile e al benessere integrato.

Apriranno i lavori Amalia Nava, presidente di Donna Mediterranea, Ugo Vetere, sindaco di Santa Maria del Cedro, l’avvocata Sabrina Mannarino e Gina Santagata, presidente dell’associazione La Mongolfiera.

Interverranno Antonella La Russa (biologa genetista), Marzia Bloise (biologa nutrizionista), Ivano Schito (medico oncologo) e Saverio Cortese (farmacista), affrontando temi centrali come la genetica, il microbiota, la diagnosi precoce dei tumori e la prevenzione cardiovascolare.

La moderazione sarà affidata a Maria Rosaria Valente, socia dell’associazione Donna Mediterranea.

Nel corso della mattinata saranno inoltre offerti screening gratuiti: visite al seno, ecografie mammarie, controlli nutrizionali e misurazioni dei parametri vitali a cura dei medici e dei professionisti coinvolti.

La partecipazione è libera e prevede un gadget simbolico. Il ricavato sarà devoluto ai progetti di Komen Italia per la lotta ai tumori al seno e, in parte, destinato a sostenere le spese degli screening mammografici.

Una giornata che celebra la forza delle donne e il valore della prevenzione come atto d’amore verso se stesse e la comunità.

“La Passeggiata Rosa è un momento di condivisione, di ascolto e di informazione – dichiara Amalia Nava, presidente di Donna Mediterranea –. Camminare insieme significa anche ricordare che la prevenzione è una scelta di vita e che la salute è un bene comune da custodire ogni giorno”.

Info e prenotazioni: 351 77 54 664