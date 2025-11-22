Passo decisivo per la realizzazione del Porto di Diamante. La Regione rifinanzia il progetto – INTERVISTA
Ordine:"Un risultato molto importante che ci entusiasma davvero"
Diamante (CS), 22 novembre 2025 –
“Un risultato molto importante che ci entusiasma davvero. Ciò è il frutto del lavoro svolto nei mesi scorsi con il presidente Occhiuto che ringraziamo unitamente a tutta la Giunta Regionale”.
Ed è con queste parole che il Sindaco di Diamante Achille Ordine esprime profonda gratitudine alla presidenza della Regione Calabria per aver garantito il rifinanziamento del Porto cittadino.
Un passo decisivo per l’infrastruttura portuale di Diamante che conferma come il potenziale infrastrutturale del territorio sia al centro dell’agenda politica regionale. Una svolta al progetto di un’opera, la cui realizzazione si attende da circa un decennio, complicata da blocchi burocratici che ne hanno compromesso la concretezza negli anni.
La consapevolezza di una linea di finanziamento per l’infrastruttura portuale di Diamante difficilmente attuabile, ha portato l’Amministrazione Comunale guidata da Ordine ad interloquire sin da subito con il presidente Occhiuto che, in occasione del Festival del Peperoncino, aveva preannunciato la soluzione, ovvero un atto di indirizzo.
Con questo atto, il Dipartimento per la Programmazione è stato incaricato di individuare le risorse necessarie per la realizzazione del porto, essenziale quanto strategico per tutta la comunità di Diamante e per il limitrofo comprensorio.