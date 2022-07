Patto per Reggio, il Pd reggino “casse del Comune risanate, traguardo frutto della programmazione di questi anni”

Condividi

“Quello raggiunto dalla città con il sigillo del Presidente Mario Draghi al “Patto per Reggio”, è un risultato importantissimo che infonde fiducia e speranza all’intera comunità reggina, che adesso ha tutte le carte in regola per affrontare nelle migliori condizioni le complesse e impegnative sfide del presente e del futuro”.

E’ quanto afferma in una nota la Segretaria cittadina del Partito Democratico di Reggio Calabria Valeria Bonforte, con riferimento ai recenti sviluppi in sede nazionale che hanno visto il Presidente del Consiglio uscente, Mario Draghi, siglare, quale ultimo atto prima dell’avvio formale della crisi di Governo, il fondamentale provvedimento che produce uno stanziamento di 150 milioni a sostegno della città di Reggio Calabria.

“Nulla accade per caso prosegue Bonforte e anche questa nuova, ennesima, pagina di buona amministrazione a trazione Partito Democratico è il frutto di un preciso ed attento lavoro di programmazione, brillantemente coordinato dalla figura del sindaco Falcomatà, che l’attuale classe dirigente cittadina sta portando avanti ormai da diversi anni.

Un cammino segnato da una sempre più efficace e diretta capacità di interlocuzione istituzionale e di confronto con i tavoli decisionali centrali, avviata sin dal primo mandato dal Sindaco Falcomatà e proseguita, nel corso degli anni, lungo il solco di una ritrovata credibilità e autorevolezza delle istituzioni locali.

L’ultimo straordinario risultato relativo al Patto per Reggio, firmato in extremis dal Presidente Draghi, quale segno di rispetto e di vicinanza alla nostra Città evidenzia la Segretaria dem avrà dunque lasciato stupefatto solo chi ancora non riesce a farsi una ragione dell’avvenuto cambio di passo che le stagioni amministrative a guida Falcomatà, hanno prodotto per la comunità cittadina e l’intero territorio metropolitano”.

“Un metodo di lavoro caratterizzato da serietà, rigore e senso di responsabilità, valori cui il Partito Democratico crede molto, unito ad una virtuosa capacità di programmazione che oggi consegnano alla nostra comunità, in particolare alle giovani generazioni, la prospettiva concreta di un città che è finalmente nelle condizioni di poter organizzare e decidere con serenità il proprio destino”.

“Era la scorsa estate quando la partita del Patto per Reggio ha preso il via, con una interlocuzione serrata attivata proprio da Reggio Calabria, attraverso Anci e con il contributo decisivo del Partito Democratico e dei vertici nazionali, con l’allora segretario Nicola Zingaretti, che ha prodotto poi il risultato inserito nella finanziaria dello scorso mese di dicembre e sostanziata prima dall’approvazione del Patto in Consiglio Comunale e poi, mentre alcuni pensavano già ad una possibile debacle, dalla firma del presidente Draghi di qualche giorno fa.

Tutto questo oggi sottolinea ancora Bonforte ci consente di poter parlare di bilancio comunale risanato, di risorse che possono essere messe all’interno del circuito economico e sociale del territorio e di una ritrovata capacità di spesa e investimento da parte dell’Ente.

Qualcosa di inimmaginabile solo fino a qualche anno fa se si pensa, in particolare, alla condizione di totale devastazione dei conti comunali che questa amministrazione ha raccolto e di cui si è fatta carico con impegno e competenza.

Per Reggio Calabria, adesso conclude la Segretaria si apre davvero una stagione nuova, di autentico riscatto e di rinnovato orgoglio.

Il lavoro da fare è tanto ma abbiamo adesso strumenti importanti a nostra disposizione, risorse, capacità amministrative e soprattutto la stessa passione civile che da sempre ispira e guida l’azione di questa classe politica”.