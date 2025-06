‘Pazzi per le 500’, insieme Fiat 500 Club Italia Reggio Calabria ed Associazione ‘Amici di Villa S. Giuseppe’

“La manifestazione è aperta a tutti e vi aspettiamo numerosi per trascorrere un pomeriggio in amicizia in uno dei Borghi più belli del nostro comprensorio”

Sabato 21 Giugno , tutti a Villa San Giuseppe per una manifestazione straordinaria, un’esplosione di colori e di profumi, ad ammirare le splendide FIAT 500 sotto il Coordinamento del Fiat 500 Club Italia di Reggio Calabria.

Le piccole coloratissime Fiat 500 storiche del Club Presieduto da Enzo Polimeni, saranno esposte nella Piazza Umberto I° del Borgo affacciato sullo Stretto di Messina.

Le auto, si potranno ammirare a partire dalle ore 15.30 e dopo una sfilata fino a Pettogallico raggiungeranno i lungomari di Gallico e Catona per rientrare successivamente a Villa San Giuseppe dove i proprietari oltre a ricevere i saluti da parte delle Autorità verranno deliziati con prodotti tipici della Vallata di Villa San Giuseppe e con premi per ogni partecipante.

“Siamo molto felici di ospitare questo Raduno nel nostro Borgo dice Angelo Siclari Presidente dell’Associazione “Amici di Villa San Giuseppe”.

Quest’iniziativa rientra in un programma molto più ampio che vede protagonista il nostro territorio in un progetto di rilancio sia turistico che sociale che ci siamo prefissati per riportare Villa San Giuseppe all’attenzione che merita.

Un grazie speciale al Presidente del Coordinamento Club FIAT 500 di Reggio Calabria Enzo Polimeni per aver accettato anche quest’anno il nostro invito e per la straordinaria collaborazione che ci ha fornito.

Altro ringraziamento va al nostro Consigliere Filippo Crupi figura storica dell’Automobilismo Reggino ed instancabile protagonista della vita sociale di Villa San Giuseppe.

La manifestazione è aperta a tutti e vi aspettiamo numerosi per trascorrere un pomeriggio in amicizia in uno dei Borghi più belli del nostro comprensorio“.