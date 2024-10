Pd Reggio Calabria: «Minoranza patetica, tenta di sfruttare la pioggia per fare polemica politica»

«E’ assurdo l’atteggiamento dell’opposizione che arriva a lucrare perfino sulle condizioni meteo per scagliarsi contro l’Amministrazione comunale reggina. Con questa hanno davvero toccato il fondo. Priva di argomenti, confusa e divisa, la minoranza tenta di abbarbicarsi su circostanze metereologiche pur di cercare di offuscare il lavoro dell’amministrazione, prendendo di mira il lavoro del valente ed attento consigliere delegato Franco Barreca, che da anni lavora senza sosta al servizio della comunità reggina». E’ quanto afferma in una nota il gruppo consiliare del Partito Democratico di Reggio Calabria.

«Le difficoltà create dalla pioggia – aggiungono i consiglieri – come accade nella stragrande maggioranza delle città italiane, sono state prontamente gestite. In poche ore Reggio è tornata alla normalità, gli argini dei torrenti hanno tenuto, la maggior parte delle vie sono sempre rimaste in piena sicurezza e gli allagamenti inevitabilmente registrati, vista la quantità d’acqua caduta in appena 12 ore, sono durati poche decine di minuti. Se qualche disagio si è creato, è stato solo temporaneo e prontamente risolto. A differenza di ben altre situazioni viste in altre città della Calabria e dell’Italia intera colpite da veri e proprio eventi alluvionali, dovuti in molti casi alla mancanza di manutenzione delle città e delle aree interne. A Reggio Calabria invece i disagi sono stati molto limitati, proprio grazie al lavoro di prevenzione che è stato fatto in questi mesi. Anzi, nelle more del temporale, girando la città, abbiamo notato e riscontrato elementi di criticità su cui siamo già a lavoro. L’impegno di salvaguardia degli spazi pubblici e di prevenzione delle emergenze si conferma costante e continuerà anche nei prossimi giorni».

«I video che circolano on line di allagamenti e rami caduti – aggiungono i consiglieri – sono certamente circostanze reali, ma durate appena qualche decina di minuti a fronte di una notte e di un’intera mattinata di pioggia intensa. In altre città la situazione è stata ben più grave e non si registrano ridicole prese di posizione da parte delle opposizioni politiche, semmai in alcuni casi la volontà di collaborare per risolvere qualche problema che si è generato. Se a Reggio invece si utilizzano queste argomentazioni per produrre polemica politica, vuol dire che siamo davvero alla frutta. E’ assurdo sfruttare la pioggia per attaccare l’Amministrazione comunale che si è comportata in maniera responsabile ed attenta, seguendo e monitorando la situazione passo passo attraverso il Coc, allertando i cittadini e chiedendo di assumere comportamenti prudenti».

«Il consigliere Franco Barreca ha tutta la nostra fiducia – concludono i Consiglieri del Pd – semmai chi dovrebbe farsi due domande circa la propria incidenza nell’attività di servizio nei confronti della comunità è proprio la minoranza consiliare, ostaggio di estremismi e di posizioni dissennate, ormai sempre più simile ad una banda di circensi in cerca di visibilità che ad una coalizione politica».