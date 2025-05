Pedro’s diventa cavaliere della cucina italiana nel mondo: un calabrese tra le eccellenze premiate con il leone d’oro

Con profondo orgoglio l’Associazione Calabria Excellent ETS annuncia che il suo socio fondatore, Pietro Giovanni Tangari, conosciuto come Pedro’S, riceverà due tra i più alti riconoscimenti nell’ambito della cucina italiana e dell’imprenditoria: la Pergamena di Riconoscimento Speciale al Merito e il Collare di Cavaliere della Cucina Italiana nel Mondo, oltre a due spille placcate in oro zecchino 24K raffiguranti il celebre Leone di San Marco, simbolo universale di prestigio.

La cerimonia di premiazione si terrà venerdì 9 maggio 2025, alle ore 9:30, nella suggestiva cornice della Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, sede del Senato della Repubblica Italiana a Roma. Il conferimento è stato promosso su iniziativa del Senatore Sergio Rastelli (protocollo n. 92319 del 15 aprile 2025) ed è parte del programma ufficiale del prestigioso Comitato del Leone d’Oro di Venezia.

Il Leone d’Oro, nato nel 1932, è uno dei premi più iconici e ambiti al mondo. Inizialmente destinato al cinema, nel corso dei decenni ha esteso il suo valore simbolico a molteplici ambiti, tra cui arte, cultura, imprenditoria e impegno sociale, diventando emblema di eccellenza e innovazione anche a livello internazionale.

«Il conferimento di questi due prestigiosi riconoscimenti al nostro socio fondatore Pietro Giovanni Tangari è per la nostra Associazione motivo di gioia e di grande orgoglio» – dichiara l’ing. Fabio Pugliese, presidente di Calabria Excellent. «Pietro lo merita non solo per la qualità della sua cucina e per la sua pluripremiata pizza, ma anche per la sua visione imprenditoriale: con impegno e dedizione ha dato vita a tre attività ristorative di successo tra Cariati, Mirto-Crosia e Corigliano-Rossano, creando circa 20 posti di lavoro in una terra bella e difficile come la nostra Calabria».

«Siamo felici di condividere questa notizia con tutti i calabresi e con chi crede nel valore delle radici, della passione e del talento. Pietro sarà tra i tre premiati in tutta Italia ed è il primo calabrese a ricevere questo riconoscimento: una vera eccellenza, nella professione come nella vita e nel suo impegno associativo» – conclude il presidente Pugliese.